Spezia-Milan, le pagelle: lezione di Italiano a Pioli. Agudelo imprendibile, Donnarumma si salva

Capolavoro dello Spezia che nel terzo anticipo della ventiduesima giornata supera 2-0 il Milan.

Queste le pagelle.

LE PAGELLE DELLO SPEZIA



PROVEDEL – voto 6

Non fa una parata. Non è certo colpa sua ma merito dei suoi compagni di squadra.

VIGNALI – voto 7

La difesa dello Spezia mette il lucchetto alla capolista. Una prova da incorniciare e raccontare ai nipoti.

ERLIC - voto 7

Si unisce alla prestazione corale di una squadra che è sembrata, nei meccanismi di ogni reparto, un orologio svizzero. Senza paura e a testa alta. Sarà squalificato per il giallo preso nella ripresa.

ISMAJLI – voto 7

Francobolla senza pietà Ibrahimovic. Non trema quando il centravanti avversario fa la faccia cattiva. Sempre in anticipo. Dominante.

BASTONI voto - 7,5

Primo gol in serie A per il giovane nativo di La Spezia. Il suo sinistro, su appoggio da punizione di Estevez, è un tracciante imprendibile con il sinistro fatato. Prende un giallo che lo terrà fuori nella prossima gara contro la Fiorentina.

MAGGIORE – voto 7,5

E’ lui a sbloccare la gara al 56’. E’ il primo gol in serie A e lo segna, al termine di un azione corale innescata da Agudelo, con la fascia di capitano al braccio. Dimostra il valore del vivaio spezzino (dall’84’ Acampora ng).

RICCI – voto 7

L’ex primavera della Roma è il metronomo del centrocampo di Italiano. Detta i ritmi, interrompe le azioni, rilancia con eprsonalità la sua squadra.

SAPONARA – voto 7

Ha l’occasione di sbloccare la gara al 14’ ma trova un muro di nome Donnarumma. A sinistra, con le motivazioni dell’ex, crea costanti pericoli al Milan.

ESTEVEZ – voto 6,5

L’argentino, imbeccato da Agudelo, si fa rimpallare un tiro che poteva avere altra sorte al 37’. Tocca lui la punizione del secondo gol.

AGUDELO voto - 8

Utilizzato ancora come falso nueve ha il sacro fuoco che gli scorre nelle vene e si trasforma in un imprendibile Speedy Gonzales che la difesa rossonera insegue senza costrutto. Lezioso all'11' a due passi da Donnarumma, decisivo nella rete di Maggiore, sempre nel vivo dell’attacco ligure.

GYASI - voto 6,5

Una spina nel fianco, sempre in movimento, non da alcun punto di riferimento ai difensori avversari

ALL. ITALIANO – voto 8

Un capolavoro tattico, l’ennesinmo di questa esaltante stagione dello Spezia. Fa un gran bel regalo alla nuova proprietà americana



LE PAGELLE DEL MILAN



DONNARUMMA - voto 7

Gigio è strepitoso al 14’ su Saponara con una respinta miracolosa, presagio di una serata complicata. Per lui una partita di superlavoro perché i giocatori dello Spezia sbucano dappertutto e lo tengono in costante apprensione. Incolpevole sui due gol subiti. Unico a salvarsi dal grigiore generale.

DALOT – voto 4

Serata da incubo per i portoghese. Italiano non da punti di riferimento ai difensori di Pioli e lui va in totale confusione.

KJAER – voto 4

Bravo a chiudere su Agudelo in avvio finisce poi per essere travolto dalla serataccia della retroguardia rossonera (dal 64’ Tomori – voto 5 entra quando la gara è ancora sull’1-0 non fa in tempo a capire dove si trova e lo Spezia raddoppia).

ROMAGNOLI – voto 4

E’ tutta la retroguardia del Milan a essere messa in crisi dalla vivacità degli avversari. Anche il centrale romano ha le sue colpe nella sconfitta.

THEO HERNANDEZ – voto 5

Il primo pericolo alla porta dello Spezia lo porta lui di testa al 25’. Ma delle sue scorribande sulla fascia si sono perse le tracce. Impalpabile nella fase offensiva, deleterio in quella difensiva.

BENNACER – voto 5

In una stagione con problemi di infortuni ritrova il posto da titolare e questa è l’unica notizia positiva per lui della serata. I ragazzi di Italiano gli sfrecciano davanti e lui al massimo gli prende la targa (dal 64’ Meitè – voto 5 neppure il tempo di scaldare i muscoli e il Milan subisce il gol del 2-0. Lui ha poche responsabilità)

KESSIE – voto 4

Il centrocampo dello Spezia lo manda spesso in sotto numero e lui perde la bussola non riuscendo a dettare il ritmo ai suoi.

SAELEMAEKERS – voto 4

Non riesce mai a entrare nel ritmo della partita perdendo sempre ogni scontro diretto.

(dall’84’ Castillejo ng).

CALHANOGLU – voto 5

Di lui si ricordano un paio di punizioni per colpi di testa dei compagni, unici acuti di un attacco che non ha mai messo in difficoltà la difesa dello Spezia (dall’ 84’ Hauge ng).

LEAO – voto 5

Fa perdere subito la pazienza a Ibra e prosegue in corso d’opera. Non incide e spesso si nasconde (dal 64’ Mandzukic - voto 6 prova a fare qualcosa).

IBRAHIMOVIC – voto 5

Lasciato solo nella gabbia dello Spezia si innervosisce e lo fa capire a Pioli. Sgomita, sbuffa e protesta. Riesce a rimediare un paio di punizioni che non creano pericoli a Provedel.

ALL. PIOLI – voto 4

A una settimana dal derby il Milan sembra scarico e senza energia. Lo Spezia lo avvolge, lo pressa, lo mette nel proprio tritacarne tattico e il tecnico rossonero non ttrva contromisure.



Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 23:12

