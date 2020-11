Spezia-Juventus 1-4 la Diretta: Ronaldo, doppietta con "scavetto" su calcio di rigore

Torna Ronaldo ma patte della panchina. Pirlo sceglie Dybala-Morata per tornare alla vittoria e spezzare un tabù bianconero: mai battuto lo Spezia. I liguri, in esilio a Cesena per i lavori allo stadio Picco, puntano tutto sul tridente Verde, Nzola, Farias.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All. Pirlo

