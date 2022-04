Spezia-Inter 1-3, le pagelle: Brozovic, gol pesante. Lautaro si sblocca, Barella al top

Allo stadio Picco, l'Inter ha la meglio dello Spezia per 3-1 nell'anticipo del 33° turno di Serie A. Una rete per tempo: al 31' la apre Brozovic, a chiuderla Lautaro al 73'. Inutile ma fa scorrere qualche brivido lungo la schiena dei tifosi nerazzurri la rete nel finale (88') di Maggiore, ma ci pensa Sanchez al 93' a ristabilire le distanze.

​LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE DELL'INTER

Handanovic 6.5: decisivo a inizio gara su Gyasi, attento come sempre a evitare guai in una gara condotta tutta avanti dai nerazzurri. Non può nulla sul gran gol di Maggiore.

D’Ambrosio 6.5: molto attivo in fase di copertura, ma l'esterno non ha disdegnato anche qualche sortita in avanti, dove ha provato a servire qualche cross interessante.

Skriniar 6.5: i padroni di casa si vedono raramente, ma lui è sempre lì a evitare guai ai suoi. Gyasi annullato, così come Agudelo.

Bastoni 6.5: attento e pronto a cercare qualche sventagliata verso i compagni in attacco. Partita positiva del difensore nerazzurro, sembrato anche più in forma rispetto alle ultime uscite. (Dal 36' st De Vrij sv)

Dumfries 6: poche le possibilità di esplodere la sua corsa. Almeno due possibilità di far male ma sprecate. Ancora non al 100%, quando invece dovrebbe esserlo proprio adesso per dare quella scossa in più all'Inter. (Dal 30' st Darmian sv)

Barella 7: il mediano della Nazionale, dopo un periodo di appannamento, sta tornando ai suoi standard. E non è un caso che allo stesso modo sta crescendo anche l'Inter.

Brozovic 7.5: il faro della squadra di Inzaghi, che ritrova la via del gol a 11 mesi esatti dall'ultima volta. Ed è una rete pesantissima in chiave corsa Scudetto. Come sempre detta i ritmi giusto ed è prezioso anche in fase d'interdizione.

Calhanoglu 6.5: il turco è in fase di ascesa e lo dimostra anche contro lo Spezia, dove prova spesso a risolverla con qualche conclusione da lontano e cercando giocate di prima per i partner d'attacco. (Dal 30' st Vidal sv)

Perisic 6.5: lo Spezia, tutto chiuso dietro, non gli concede spazi per esplodere in tutta la sua fisicità. Poche le sortite, toglie a Dzeko la palla del possibile 2-0 ma soprattutto nella prima frazione per poco non concede a Gyasi il gol del vantaggio. Nella ripresa però cambia ritmo ed è suo l'assist per il raddoppio.

Correa 5.5: almeno un paio di chance buttate al vento per provarci col suo destro invece che col sinistro, quando aveva la porta davanti a sè spalancata. Ancora gli manca quel guizzo dei tempi migliori. (Dal 15' st Sanchez 6.5: una buona occasione, prezioso nel finale di gara quando trova il gol dopo qualche minuto di tensione dopo la rete di Maggiore che aveva riaperto clamorosamente il match)

Dzeko 6: ci prova col fisico a farsi largo ma deve sgomitare tanto in mezzo agli uomini di Thiago Motta, che fanno muro davanti al proprio portiere. A quel punto prova ad arretrare per creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Apporto comunque prezioso. (Dal 15' st Lautaro 7: torna a segnare dopo un mese e mezzo, lo fa subentrando dalla panchina anche col piglio giusto. Poco prima per poco non trasforma una palla vagante in oro)

All.Inzaghi 6.5: ancora dominante la sua Inter, che con il Verona si è sbloccata e continua la sua corsa Scudetto. Con questo slancio può davvero sperare la squadra nerazzurra.

LE PAGELLE DELLO SPEZIA

Provedel 6

Amian 6

Erlic 5.5

Nikolaou 5.5

Reca 6 (Dal 36' pt Ferrer 6)

Maggiore 6

Kiwior 5.5

Bastoni 5.5 (dal 15' st Verde 5.5)

Kovalenko 5.5 (Dal 1' st Agudelo 6)

Manaj 5.5 (Dal 15' st Nzola sv, dal 25' st Antiste 6)

Gyasi 5

All.T.Motta 6

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 20:57

