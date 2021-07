Covid, 11 giocatori dello Spezia positivi: la colpa è di un giocatore no-vax

I guai per lo Spezia sembrano non finire. Dopo il blocco della Fifa di due anni al mercato della società ligure, i giocatori dello Spezia sono alle prese con il Covid-19. Un focolaio covid ha colpito lo Spezia costringendo la società ad interrompere le sedute di allenamento in vista della prossima stagione. Il cluster nella società sarebbe causa di un giocatore no-vax che ha contagiato i compagni.

A riportare la notizia è il professor Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia e membro della Commissione medica Figc. Intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dottore ha dichiarato: «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle vaccinazioni.

Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa. Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi. I calciatori vaccinati sono risultati positivi perché non abbiamo una copertura completa tra prima e seconda dose. Un calciatore, dei due no-vax, è risultato positivo e gli altri vaccinati avevano avuto da troppo poco la prima dose per la copertura.

Come Commissione medica Figc abbiamo un protocollo più light perché prevede la vaccinazione. Stiamo lavorando per portare gli spettatori negli stadi. Io sono fiducioso perché i numeri dell’ospedalizzazione sono bassi e quelli che vanno incontro al ricovero sono non vaccinati. Io sono sicuro che allo Spezia, dopo la seconda dose, non avremo più problemi e così come con il green pass avremo gli stadi pieni per percentuali importanti. I calciatori dovrebbero vaccinarsi, ma noi possiamo fare solo opera di persuasione»

