Spalletti rifiuta il rinnovo con il Napoli, gelo con Aurelio De Laurentiis

Luciano Spalletti ha rifiutato il rinnovo con il Napoli fino al 2025. Al tecnico che ha portato agli azzurri il terzo scudetto, secondo quanto scrive repubblica Napoli, resterebbe solo un altro anno sulla panchina del Napoli ma il mister potrebbe anche pensare ad un addio anticipato. Nulla di fatto, ma il gelo con Aurelio De Laurentiis è evidente, tanto che Spalletti giovedì non ha partecipato alla conferenza stampa a Castel Volturno per la presentazione del ritiro estivo di Dimaro.

«Con Spalletti è stata una cena dovuta e di buonumore, di amicizia e ringraziamento». Aurelio De Laurentiis tiene la suspence accesa a Napoli sul futuro del tecnico che ha appena vinto lo scudetto e così ha risposto giovedì oggi alla domanda sulla cena di venerdì scorso tra lui e l'allenatore, il cui esito rimane per ora segreto. La gioia della vittoria è condivisa, ma le distanze rimangono ed emergono quando Spalletti ringrazia il club azzurro per la pec con cui gli ha reso noto che vuole esercitare l'opzione di prolungare il contratto e quando De Laurentiis non parla più della sua permanenza.

I nodi da sciogliere

Restare a Napoli dopo lo scudetto significa sottoporsi ad attese ancora maggiori della città.

Le ipotesi

De Laurentiis apre la lunga conferenza stampa a Castel Volturno, dove c'è anche Spalletti che però non appare in sala stampa, in maniera netta: «Siamo qui per parlare del prossimo ritiro, non mi sottoponete domande che fuoriescono da questo tema, di calcio parleremo più in là, non c'è bisogno di parlare oggi. Abbiamo la partita importante contro l'Inter e oggi si parla del Trentino, altrimenti mi alzo e me ne vado». Per la partita contro l'Inter di domenica, Spalletti recupera Osimhen e punta al successo, in attesa che si definisca il suo futuro. Tra le tante ipotesi, se non si confermasse feeling con il club, persino quella di rimanere un anno fermo se la società esercitasse l'opzione e lo mantenesse sotto contratto. Ma non in panchina.

