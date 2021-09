Spalletti: «Napoli-Juve? Mi aspetto una sfida gustosa. Anguissa titolare. Il rientro dei nazionali falsa la giornata di campionato»

NAPOLI – Il sapore di Napoli-Juventus è intenso a prescindere. Per Luciano Spalletti è la prima volta: «Chi sogna calcio fin da bambino, non può che immaginare la rivalità di certe sfide». Ma c’è un retrogusto comunque amaro. La situazione del rientro dei nazionali è un vero e proprio caos. I problemi riguardano sia il Napoli che la Juventus: «Ci sono comunque tutti i presupposti per offrire spettacolo ai nostri tifosi, mi aspetto una partita gustosa. Sarà, comunque, una giornata di campionato condizionata. Alcune squadre sono penalizzate».

Osimhen ed Elmas disputeranno un solo allenamento prima della partita, Ospina arriverà direttamente domani: «Ad alcuni darò direttamente la buonanotte in albergo. Ha ragione il presidente De Laurentiis andrebbero prese decisioni diverse per gestire il calendario». Il Napoli è anche in attesa del lasciapassare Uefa in vista della sfida di giovedì contro il Leicester: «Mi auguro che non ci siano intoppi burocratici. La situazione va risolta in maniera generale».

La partita

Nessun vantaggio - Spalletti evita l’etichetta di un Napoli favorito: «Non voglio dare vantaggi psicologici. Non esiste l’obbligo di vincere a tutti i costi. Affronteremo una Juve arrabbiata e dovremmo essere pronti a cambiare pelle nel corso della partita». Allegri ha parlato di sfida scudetto: «E’ un pensiero che corrisponde al vero».

Il modulo - Il Napoli cambierà pelle. Spalletti dovrebbe tornare al 4-2-3-1: «E’ un modulo che questa squadra conosce abbastanza bene. Lo ha fatto anche nello scorso campionato. Cambierà un solo nome sostanzialmente». Chiaro il riferimento ad Anguissa: «Franck ha dimostrato di essere subito un giocatore di alto livello. E’ un centrocampista che ci mancava, è stato bravo Giuntoli a trovarlo. Domani è pronto. Giocherà titolare. Non avremo Lobotka e Demme, dobbiamo verificare Zielinski». Elmas potrebbe giocare alle spalle di Osimhen. L’alternativa è Ounas. Insigne e Politano agiranno sugli esterni. Scelte obbligate in difesa: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Koulibaly coppia centrale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA