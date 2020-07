Spal-Udinese: dalle 19,30 Segui La Diretta

SEGUI LA DIRETTA

Scendono in campo in questo giovedì di campionato SPAL e Udinese, match valido per la 31esima giornata di campionato. Gli emiliani vivono un momento di profonda crisi, culminato con la sconfitta di Marassi, un inequivocabile 3-0 subito per mano della Sampdoria; decisamente migliore lo stato di forma dei friulani, che dopo aver vinto sul campo della Roma hanno pareggiato in casa col Genoa, sciupando però un doppio vantaggio quando la partita sembrava già chiusa.Per la SPAL un solo punto nelle ultime 4 gare di campionato, e la vittoria in casa non è mai arrivata nelle ultime 10 prestazioni al Paolo Mazza; friulani alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa che non riesce dalla parte finale del campionato 2018/2019.