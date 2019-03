Spal-Roma, dalle 18.00 La Diretta Ranieri cerca compattezza e i 3 punti

Ultimo aggiornamento: 14:39

Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo dell'Inter e la contemporanea vittoria del Bologna hanno visto ridursi a 2 i punti di vantaggio sulla terzultima posizione occupata proprio dai felsinei. Bene la Roma nel posticipo del lunedì, con l'esordio di Ranieri in panchina: 2-1 sull'Empoli e quinto posto in classifica blindato.LE FORMAZIONI:SPAL:ROMA:Nello scorso campionato facile vittoria della Roma, 0-3 grazie all'autorete di Vicari e ai gol di Nainggolan e Schick, ma se si prende in considerazione l'antica esperienza della SPAL in Serie A, ecco che il bilancio dei precedenti pende in maniera netta a favore degli emiliani: 16 partite in tutto giocate a Ferrara, con 9 vittorie casalinghe, l'ultima delle quali nella stagione 1966/67 grazie ad un gol di Dell'Omodarme, poi 3 pareggi e 4 affermazioni dei capitolini.