Spal-Milan 1-0 La diretta Valoti supera Donnarumma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 22:02

Sarà turnover moderato quello che ha scelto. Dovrebbero essere appena due i cambi dal primissimo minuto nella sfida di Ferrara contro la Spal, in debito di punti. Uno riguarda la difesa, l’altro la trequarti, conche partirebbe ancora dalla panchina dopo la grande prestazione di domenica.Sarà ovviamente 4-2-3-1 perche ritrova, anche se si accomoderà in panchina. In difesa, con Donnarumma in porta, la novità potrebbe essere l’impiego dia destra con i solitia completare il pacchetto. A centrocampo spazio a. Sulla destra conferma per, mentreavrà invece una chance dal primo minuto sulla trequarti cona sinistra epnta centrale.(4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; D'Alessandro, Dabo, Valdifiori, Valoti; Floccari, Petagna All. Di Biagio(4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Paqueta; Rebic All.PioliMariani di Aprilia