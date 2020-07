Spal-Inter dalle 21,45 La Diretta Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 16:22

La sfida del Paolo Mazza tra SPAL ed Inter chiude il programma della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi sul campo del Genoa, 2-0 il finale, e da ultimi in classifica sembrano oramai rassegnati alla cadetteria per la prossima stagione; Inter invece di nuovo seconda dopo il 3-1 casalingo sul Torino e la ricerca dei 3 punti oggi per conservare fino alla fine il miglior piazzamento alle spalle dell'inarrivabile Juventus (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D'Alessandro; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All.: Conte.