Juventus, difesa colabrodo:mai così male da nove anni

Se tre indizi fanno una prova, come scriveva Agatha Christie, la difesa della Juve è diventata un colabrodo. La squadra che dopo la ripartenza aveva riconquistato il primato di trincea meno perforata ha incassato 9 gol nelle ultime 3 giornate (tanti quanti nelle precedenti 12).

Le reti al passivo ora sono 35, più del doppio delle 17 incassate nel 2015-16 dopo 33 giornate. Per trovare un dato peggiore bisogna tornare alla stagione 2010-11, quando la Juve di Del Neri subì 40 reti. «La fase difensiva è completamente passiva», ha ammesso Sarri dopo i 3 gol rifilati dal Sassuolo. Per dire, la Juve non subiva 16 tiri in un tempo dal 2003-04 e il suo portiere non era chiamato a compiere ben 7 interventi dal 2013-14. Non il massimo in vista del rush finale per lo scudetto e del ritorno degli ottavi di Champions: se il 7 agosto il Lione dovesse segnare un gol allo Stadium, allora la Juve dovrà farne tre per assicurarsi un posto alle Final Eight di Lisbona.

La difesa è dunque pericolante ma anche incerottata. De Ligt si trascina un guaio alla spalla da mesi, Bonucci ha un piede ammaccato ma è recuperabile per Juve-Lazio di lunedì. E poi c’è Chiellini, il cui rientro tra i titolari di mercoledì è stato probabilmente deciso più dal difensore che da Sarri. «Era presto per buttarlo dentro, ma la sua personalità ci faceva comodo», ha detto il Comandante. Uscito nell’intervallo per un indurimento al polpaccio, Chiellini si è sottoposto ieri ad accertamenti che «hanno escluso lesioni muscolari». Stesso referto anche per l’acciaccato Bentancur. Contro la Lazio è più che probabile il forfait di entrambi. Inutile prendere dei rischi, con la Champions all’orizzonte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA