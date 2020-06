Juve, Sarri rischiatutto: senza scudetto e Champions sarà addio

Sarri alla sbarra, Cristiano Ronaldo a secco, Alex Sandro e Khedira ko. La Juve non si fa mancare niente. Il principale imputato per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli è il tecnico toscano. Il popolo del #SarriOut, che non dimentica lo scivolone anche in Supercoppa, teme un contraccolpo psicologico nella lotta-scudetto. Buffon ha detto che «la vera Juve di Sarri si vedrà l’anno prossimo».

Ma se non arriveranno lo scudetto o la Champions non ci sarà un bis. Alla Juve mancano gioco, grinta, tiri in porta e gol: era da un lustro, ottobre 2015, che non segnava per due partite di fila. Ma anche la società ci ha messo del suo, consegnando a Sarri un organico non adatto al suo gioco e con alcuni limiti oggettivi.

Siccome la sfortuna ci vede benissimo, l’unico terzino sinistro di ruolo si è fermato: Alex Sandro starà fuori almeno 20 giorni per una lesione di primo grado del collaterale mediale. L’unico centravanti di ruolo, Higuain, rischia di saltare anche la prima di campionato, lunedì in casa del Bologna: il Pipita continua infatti ad allenarsi a parte, come Chiellini. Ed è di nuovo fuori uso per molto tempo anche Khedira, bloccato da una lesione parziale del tendine dell’adduttore destro.

Il sarrismo è un’idea collettiva, ma la Juve è fatta di solisti. «Siamo una squadra abituata a risolvere le situazioni con giocate individuali - ha spiegato Sarri -. Per mancanza di brillantezza fisica, fatichiamo a essere pericolosi. Il problema è essenzialmente questo».

A detta del Comandante, il ritardo di condizione è il motivo del digiuno di Cristiano Ronaldo, 4 partite senza gol e per la prima volta in carriera due finali consecutive perse. In difesa del fuoriclasse con le gomme sgonfie è scesa la sorella Elma, tenera col fratello e dura con Sarri: «Il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come si possa giocare in questo modo». È la conferma del problema denunciato da MS: nemmeno il miglior solista può suonare bene come un’orchestra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 07:00



