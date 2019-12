Sorteggio ottavi di finale di Champions League: orario, data e avversari di Juventus, Napoli e Atalanta

Sorteggio ottavi di finale champions league 2019/20 lunedì 16 dicembre ore 12.00



Sono previste due fasce: una con le vincitrici dei gironi e l'altra con le seconde classificate nei gironi.

Nessuna squadra può affrontare una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione

Le teste di serie giocano la gara di ritorno in casa

Ci siamo. Dopo il girone eliminatorio, con l'arrivo del 2020 la Champions League entra nella sua fase decisiva con la parte ad eliminazione diretta. Infatti, a Febbraio e marzo 2020 avranno luogo glidi. E il prologo della fase più elettrizzante della Champions sono, momento che richiama i riti scaramantici di tutti i tifosi degni di questo nome. Quindi, la prima cosa da segnare in agenda è laInnanzitutto vediamo le squadre che hanno superato il turno dei gironi e che quindi accedono al turno successivo. La regola di base del sorteggio è che ci saranno due urne. La prima contiene il nome delle squadre che hanno vinto il proprio girone, la seconda le squadre che si sono qualificate al secondo posto. In teoria, quindi le squadre arrivate seconde dovrebbero avere un sorteggio più difficile, ma non è affatto detto che sia così. Comunque vediamo la composizione delle due urne delParis (FRA)Bayern (GER)Man. City (ENG)Juventus (ITA)Liverpool (ENG)Barcelona (ESP)Leipzig (GER)Valencia (ESP)Real Madrid (ESP)Tottenham (ENG)Atalanta (ITA)Atlético (ESP)Napoli (ITA)Dortmund (GER)Lyon (FRA)Chelsea (ENG)Come è facile notare anche nella seconda urna si nascondono delle vere e proprie insidie, ad iniziare dal Real Madrid, che è arrivato secondo dietro il Psg nel suo girone. Per la Juventus, oltre al pericolo "blanco" c'è la necessita di evitare anche il, nonostante la tradizione positiva, e il Tottenham di Moourinho. Più difficile il discorso per Napoli e Atalanta. E' chiaro che andrebbero evitate le corazzate, tipo Barcellona, Liverpool (che il Napoli non può comunque pescare perché hanno giocato nello stesso girone) Paris e Bayern. Chiaramente, andrebbe considerato fortunato - ma non agevole - un sorteggio che portasse le italiane a incontrare Valencia o LipsiaIl sorteggio degli ottavi di finale di Champinos league si svolgerà lunedì 16 dicembre alle ore 12. La cerimonia durerà più di mezz'ora, ma dovrebbe esaursi comunque entro le ore 13.00Il sorteggio degli ottavi di Finale di Champions League di Lunedì 16 dicembre sarà trasmesso in diretta streaming dal sito dell'Uefa , ma sarà possibile seguirlo anche in televisione su Sky sport e su Mediaset in chiaro (Canale 20 del digitale terrestre). In alternativa è possibile affidarsi anche alle app ufficiali comeper seguire la live senza alcun tipo di interruzione.ottavi di finale (partite di andata): 18, 19, 25, 26 febbraio 2020ottavi di finale (partite di ritorno):10, 11, 17, 18 marzo 2020