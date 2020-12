Uefa Nations League, c'è la Spagna per l'Italia a San Siro

Subito il botto: l'Italia affronterà la Spagna in una delle due semifinali della Uefa Nations League, che si terranno nell'ottobre 2021 in Italia. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi a Nyon. Gli azzurri giocheranno contro gli iberici mercoledì 6 ottobre a Milano mentre l'incontro per decidere la seconda finalista si svolgerà il giorno dopo, 7 ottobre, a Torino tra Belgio e Francia. La finale è in programma il 10 ottobre a Milano, preceduta da quella per il terzo posto a Torino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA