Sorteggio Europa League, sfida alle spagnole: la Roma pesca il Siviglia, l'Inter il Getafe

La gara di andata dei giallorossi si giocherà a Siviglia il 12 marzo, il ritorno all'Olimpico il 19 marzo. La gara di andata dell'Inter si giocherà invece a Milano il 12 marzo, il ritorno in Spagna il 19 marzo. La finale si disputerà il 27 maggio allo Gdansk Stadium di Danzica in Polonia. Nelle altre sfide, interessante la sfida del Wolfsburg allo Shakhtar Donetsk, così come quella tra i greci dell'Olympiacos, sorpresa di ieri dopo aver eliminato l'Arsenal, e il Wolverhampton. Ma l'urna è stata particolarmente malevola soprattutto con le italiane.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

Istanbul Basaksehir - Copenhagen

Olympiacos - Wolverhampton

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

INTER - Getafe

Siviglia - ROMA

Eintracht Francoforte/Salisburgo - Basilea

Lask - Manchester United

Sfida tutta spagnola in Europa League dopo il sorteggio di Nyon di oggi: l'pesca il Getafe, lail Siviglia. Una doppia sfida tutt'altro che facile per le due italiane superstiti della seconda competizione europea, dopo l'eliminazione ai preliminari dele quella ai gironi dellaLa Roma incrocia dunque il suo passato, dato che il direttore sportivo del Siviglia è Monchi, uomo mercato dei giallorossi nelle ultime due stagioni.