Europa League, il sorteggio degli spareggi: le avversarie di Lazio, Napoli e Atalanta. SEGUI LA DIRETTA

Europa League, il sorteggio degli spareggi in diretta. Dalle 13, a Nyon, le tre italiane in corsa conosceranno le loro avversarie. Lazio e Napoli, qualificate come seconde nei loro rispettivi gironi, saranno teste di serie. Non lo sarà invece l'Atalanta, 'retrocessa' dal girone di Champions League.

Si preannunciano grandissime sfide negli spareggi di Europa League. Tra le non teste di serie, infatti, ci sono delle big europee come Barcellona, Siviglia, Borussia Dortmund e Porto.

Queste le squadre che parteciperanno al sorteggio:

TESTE DI SERIE: Rangers (SCO), Real Sociedad (SPA), NAPOLI (ITA), Olympiacos (GRE), LAZIO (ITA), Braga (POR), Betis (SPA), Dinamo Zagabria (CRO).

NON TESTE DI SERIE: Borussia Dortmund (GER), Porto (POR), Lipsia (GER), Sheriff (MOL), Barcellona (SPA), ATALANTA (ITA), Siviglia (SPA), Zenit (RUS).

Europa League, il sorteggio degli spareggi

Siviglia (SPA)-Dinamo Zagabria (CRO)

ATALANTA (ITA)-Olympiacos (GRE)

Lipsia (GER)-Real Sociedad (SPA)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 13:16

