Sorteggi Champions, bene le italiane: Inter-Porto, Milan-Tottenham, Eintracht-Napoli. Ora Europa League e Conference

È il giorno dei sorteggi di Champions, Europa League e Conference League. Perché adesso non si può sbagliare e dopo la fine dei gironi si parte con i turni a eliminazione diretta in sfide di andata e ritorno. Sono 7 le squadre italiane ancora impegnate in Europa: Inter, Milan e Napoli in Champions, Roma e Juventus in Europa League e Lazio e Fiorentina in Conference. A Nyon si parte alle 12 con le urne di Champions, alle 13 l'Europa League e alle 14 la Conference. Diretta su Sky Sport 24 e Canale 20 di Mediaset e in streaming su Now Tv.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 12:31

