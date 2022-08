Sorteggi Champions, la diretta dalle 18: le possibili avversarie di Milan e Juve. Inter e Napoli, rischio girone di ferro

Champions League, oggi inizia la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie, che in passato tante volte ha visto trionfare squadre italiane, ma che nel passato recente per i nostri club è stata un tabù. L'ultima a vincerla è stata l'Inter nel 2010, mentre la Juve si è fermata in finale contro Barcellona e Real Madrid nel 2015 e nel 2017. Oggi a partire dalle 18 su Leggo.it a questa pagina seguiremo il sorteggio dei gironi in diretta: per l'Italia a giocarsi l'accesso agli ottavi di finale ci sono quattro squadre, Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Il Milan campione d'Italia parte sicuramente avvantaggiato, in prima fascia insieme ai campioni d'Europa del Real Madrid, l'Eintracht Francoforte (vincitore dell'Europa League), il Manchester City, il Bayern Monaco, il Psg, il Porto e l'Ajax. I maggiori pericoli per i rossoneri, oltre a Chelsea, Barcellona, Atletico e Liverpool presenti in seconda fascia, potrebbero arrivare anche dalle altre due fasce più basse, in particolare da Borussia Dortmund, Benfica e Marsiglia.

Problema inverso per la Juve, che essendo in fascia 2 dovrà guardarsi dalle già citate big della prima fascia, mentre più complicata è la situazione di Inter e Napoli, che con ogni probabilità pescheranno un girone alquanto ostico: ma entrambe possono sperare che l'urna sia benevola e porti una tra Ajax, Porto e Eintracht (più abbordabili) dalla fascia 1, in modo da giocarsi la qualificazione con una delle big della fascia 2. Come spesso accade però, sarà il campo a parlare, più che i pronostici sulla carta.

Sorteggi Champions, tutte le fasce

FASCIA 1

MILAN

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax

FASCIA 2

JUVE

Chelsea

Barcellona

Atletico Madrid

Siviglia

Lipsia

Tottenham

Liverpool

FASCIA 3

INTER

NAPOLI

Borussia Dortmund

RedBull Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Benfica

Sporting

Bayer Leverkusen

FASCIA 4

Marsiglia

Celtic

Bruges

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dinamo Zagabria

Copenaghen

Glasgow Rangers

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 10:38

