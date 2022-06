«Soldi, smartphone e abiti firmati, fateci vincere»: ma la squadra di ragazzini dice di no. Poi la sorpresa

Mille euro, smartphone di ultima generazione, abiti di marca, patentini e microcar. Una sorta di regali incredibili, per ragazzi neanche 15enni, 'offerti' in cambio di una partita truccata. Una 'offerta' che però è stata respinta al mittente, anche se non si trattava di un vero e proprio caso di corruzione, bensì di un esperimento sociale.

I protagonisti di questa storia sono i ragazzi classe 2007 del Mariano Calcio, allenati da Alessandro Colciago. Ad avvicinare i ragazzi è stato uno sconosciuto, che in realtà era un finto mediatore: si trattava infatti di uno dei tanti esperimenti sociali messi in piedi da Italiani Fantastici, trasmissione televisiva di RaiDue. La produzione ha contattato la società, chiedendo e ottenendo il consenso di dirigenti, allenatore e genitori. A quel punto, il mediatore si è avvicinato a tutti i 2007 della squadra di calcio di Mariano Comense, offrendo soldi e regali di notevole valore in cambio di espulsioni e favori alla squadra avversaria, nell'ultima partita di campionato.

Il tentativo di combine non è andato a buon fine per l'onestà dei ragazzi. Il loro allenatore non può essere più fiero, dal momento che, tra l'altro, il Mariano Calcio non aveva più nulla da chiedere per la classifica e ai giovani calciatori quei regali potevano far gola. «Avevo spronato i ragazzi e li avevo motivati, spiegando loro che ogni partita è importante. Quando ci hanno proposto di partecipare a questa trasmissione, ho pensato che l'ultima partita di campionato potesse essere presa alla leggera e che magari qualcuno cadesse in quella trappola, visto che non avevamo alcuna esigenza di classifica» - spiega mister Colciago - «Ho grande fiducia nei miei ragazzi, sono stati tentati con offerte molto allettanti. A qualcuno hanno offerto persino il patentino e la macchina 50. Sono orgoglioso di loro, hanno dei valori e li mettono al primo posto. E vi garantisco che abbiamo fatto di tutto per evitare che qualcuno potesse sospettare che era tutta una finzione».

Finito il campionato, iniziano ora i tornei estivi. I 2007 del Mariano Calcio sono chiamati a disputare un triangolare a Faloppio e il loro allenatore non ha dubbi: «Hanno capito di essere un esempio, spero sia per loro un ulteriore stimolo. Cerco sempre di trasmettere l'importanza di ogni partita, mi aspetto che diano il massimo sul campo e che facciano del loro meglio».

