Roma-Leicester, svelato il mistero dello striscione "Auguri Sofia": ecco chi è FOTO

Sarà perché è stato esposto durante la partita con più spettatori dell'anno. Sarà perché il messaggio era di quelli che scaldano il cuore. Sarà che tifo e sentimenti, specialmente a Roma, vanno a braccetto. Fatto sta la domanda che rimbalzava dai seggiolini della curva alle poltroncine della tribuna autorità era sempre la stessa: ma chi è Sofia? Nel prepartita di Roma-Leicester, infatti,i ragazzi del Roma club Testaccio hanno srotolato uno stendardo bianco con la scritta gigante in rosso: AUGURI SOFIA.

Roma-Leicester, lo striscione Auguri Sofia: il giallo all'Olimpico

Il messaggio ha destato la curiosità di tutti. A chi sarà dedicato? Leggo è riuscito a scoprire l'arcano: Sofia è una bimba che il 6 maggio compirà 6 anni. Figlia di un romanista doc la piccola Sofia è riuscita a entrare nel cuore anche del tifo giallorosso.

A raccontare la storia è il papà: "Sofia nonostante l'età è una tifosa doc. Ha già visto tanti una derby (a sei mesi ha fatto la sua prima apparizione allo stadio Olimpico e partite del calibro di Roma-Barcellona, ndr).Il suo idolo è Pellegrini e mi chiede sempre di poterlo incontrare. Ringrazio i ragazzi e gli amici del Club Testaccio, in particolare Emmanuel per la sensibilità che hanno avuto nel regalare questo sogno alla piccola Sofia e a me".

Bellissimo l'aneddoto che riguarda capitan Totti: "Durante una partita - dice il papà - eravamo seduti vicino a Totti. Diciamo che Sofia era un po' scalmanata quel giorno e Francesco a fine primo tempo venne da me e col sorriso mi disse "aho mi ha menato più lei che Montero!". Auguri Sofia!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 21:47

