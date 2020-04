Roma, Smalling sempre più vicino al Manchester United

Non era facile prima, figuriamoci ora. Il destino di Chris Smalling si allontana sempre più da una Roma che, con la crisi post coronavirus e il congelamento dell’affare Friedkin, non potrà permettersi spesi importanti in estate. Il difensore, arrivato in prestito oneroso dal Manchester United, dovrebbe fare ritorno in Inghilterra nonostante l’ottima annata in giallorosso. Troppo alta la richiesta dei Red Devils (25 milioni di euro) per un giocatore over 30 che quasi sicuramente non garantirebbe una futura plusvalenza. A meno di sorprese, quindi, Smalling saluterà la Roma a fine stagione (dovrebbero essere estese le scadenza dei prestiti almeno al 30 luglio) anche perché le richieste allo United per il forte difensore inglese non mancano: dall’Everton al Tottenham passando per la Juve. Petrachi è già al lavoro per sostituire l’ennesimo centrale che lascia la Roma dopo Benatia, Marquinhos, Castan, Rudiger e Manolas. Sarebbe un peccato perché Smalling a Roma è riuscito in pochi mesi a conquistare il cuore dei tifosi e quello di Fonseca oltre a rivedere (per ora da lontano) la nazionale inglese. Il gigante vegano si è trovato molto bene nella capitale e vorrebbe restare, ma le difficoltà economiche e la possibile mancata qualificazione in Champions dovrebbero portare le due strade a dividersi dopo solo una stagione. Il ds romanista cerca un profilo di esperienza internazionale ma che costi il meno possibile. L’identikit

ideale è quello di Jan Vertonghen che non ha trovato l'accordo col Tottenham e quindi può liberarsi a parametro zero. Il suo stipendio andrebbe a sostituire nel monte ingaggi proprio quello di Smalling. Le alternative più credibili sono Lovren del Liverpool e N'Koulou del Torino, entrambi in scadenza 2021. Sempre sul mercato dei parametri zero crescono le quotazioni di Bonaventura e restano aperte le piste che portano a Gotze e Pedro anche se su questi ultimi due gravano gli ingaggi elevati. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 17:37



