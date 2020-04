Roma, Smalling e Mkhitaryan restano ma solo fino a luglio

Smalling e Mkhitaryan restano alla Roma, ma solo fino a luglio. Il ds Petrachi, infatti, avrebbe trovato l’accordo con Arsenal e Manchester United per estendere i contratti di due due giocatori. L’armeno e l’inglese, dunque, resteranno nella capitale oltre il 30 giugno (termine del prestito stipulato la scorsa estate). La nuova intesa tra i club prevede la permanenza dei due calciatori alla Roma fino al termine di questa stagione, fermata a causa dell’emergenza Coronavirus. In realtà l’accordo è figlio di un’altra trattativa collettiva tra la Fifa e tutti i club per estendere i prestiti dei calciatori in caso di ripartenza dei campionati. Ben più dura sarà trovare l’accordo per il riscatto dei due giocatori in vista della prossima stagione. Arsenal e United li valutano rispettivamente 20 e 25 milioni. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 18:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA