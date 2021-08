Sky Sport svela il palinsesto per la stagione 2021/2022: Antonio Conte e Melissa Satta le grandi novità

Calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel e tanto altro. Più di 20 discipline sportive con oltre 8 mila 300 ore di diretta, raccontate con la passione e la competenza di sempre.

Si alza, finalmente, il sipario sul palinsesto 2021/2022 di Sky e lo fa, come consuetudine, con un’offerta ricca e di primissimo livello. La casa dello sport, infatti, si rinnova e accoglie nuovi volti: Antonio Conte, special guest negli studi della Champions League e di calcio internazionale e Melissa Satta che, assieme a Fabio Caressa, la domenica sera, accoglierà i telespettatori nello Sky Calcio Club.



Telespettatori che potranno godere dell’innovativo studio panoramico di Sky Sport 24, con tutte le news e gli approfondimenti, una finestra sugli eventi live con la novità del contenitore del weekend “La casa dello sport”, una sorta di Diretta Sport, che porterà in rassegna eventi in corso e aggiornamenti della giornata.

Perno della programmazione, come sempre, sarà il calcio. E la stagione, pienissima, è già iniziata con i primi turni di tutti e 3 i campionati professionistici italiani: la Serie A (3 partite per ogni turno), la Serie B (tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout) e la Serie C (fino a 8 gare per ogni giornata). Così come sono già cominciati i campionati esteri: la Ligue 1 francese, la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese. Il tutto, in attesa della partenza delle coppe europee prevista per il 14 settembre, con la fase a gironi della Champions League (121 incontri a stagione), con l’Europa League e con la neonata Conference League.



Ma non finisce qui, perché Sky per i prossimi 2 anni, sarà la tv della Serie A maschile e femminile di calcio a 5 e trasmetterà la nona edizione del Mondiale di Futsal, la Coppa del Mondo under 20 femminile e la Youth League.

Calcio e non solo, come dicevamo in precedenza. Saranno tante, infatti, le discipline sportive che si susseguiranno sul grande schermo. Cominciando dai motori, con le gare dei Mondiali di Formula 1, MotoGP, Superbike e senza dimenticare tutti gli altri campionati motoristici (F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy), Compreso il grande ritorno su Sky dell’Indycar Series.

Su Sky Sport Tennis, il canale dedicato al tennis e al padel, non mancheranno i grandi appuntamenti con gli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), una selezione di tornei ATP 500, ATP 250, le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano (9-13 novembre) e l'ATP Cup del prossimo gennaio, trasmessi grazie alla partnership con SuperTennis.



Un ventaglio di proposte arricchite dal World Padel Tour 2021 con sei tornei Open tra cui il Sardegna Open (6-12 settembre), i Masters di Barcellona e Buenos Aires, fino alla conclusione con il Madrid Master Final (16-19 dicembre).



Sipario alzato pure sulla pallacanestro: in attesa che riparta la stagione del basket NBA, dal 30 settembre su Sky Sport Arena arrivano due grandi novità per tutti gli appassionati di basket: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup. Senza scordare gli appuntamenti con EuroBasket 2022, con la Nazionale italiana rilanciata dalle Olimpiadi che giocherà il suo girone in casa, a Milano, l’AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022.



Corposa è affascinante, come sempre, la grande offerta del rugby, con l'Autumn Nations Series (il 6 novembre si giocherà Italia–Nuova Zelanda), gli eventi organizzati da Sanzaar, l'Heineken Champions Cup e l'European Challenge Cup 2021/22. E nel 2022 la programmazione della palla ovale si impreziosisce ancora di più anche grazie al Sei Nazioni (oltre al Sei Nazioni U20 e il Sei Nazioni Women).



E poi, come dimenticare il golf: Augusta Masters, PGA Championship, US Open e The Open Championship.

E l’atletica leggera? Presente! Con gli Azzurri protagonisti a Tokyo, che vedremo su Sky nella Wanda Diamond League e nel World Athletics Continental Tour Gold 2021.

Infine, uno sguardo a pelo d'acqua: l'International Swimming League di nuoto, ma pure il baseball americano della Major League Baseball e per i teenager, i programmi ufficiali della All Elite Wrestling 2021.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA