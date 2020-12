Federico Buffa racconta Pelè: lunedì 14 dicembre la presentazione, dal 15 dicembre i tre speciali sulla Perla nera su Sky Sport

“Una storia di cui ci si riappropria non è un mito ma un patto per il futuro” racconta Federico Buffa i un suggestivo trailer dedicato a Pelè e nulla sembra più vero. Lunedì 14 dicembre presentazione in streaming di #SkyBuffaRacconta Pelé O REI. Tre puntate dedicate al fuoriclasse brasiliano che andranno in onda a partire dal 15 dicembre. Sarà l’atmosfera intima di un teatro a fare da cornice alle parole di Buffa, dando vita ad un racconto che condurrà lo spettatore in un immaginifico viaggio: dal cuore più profondo del Brasile, in giro per il mondo. Tre puntate, una mini serie, dedicata al numero 10 della storia del calcio mondiale: Edson Arantes do Nascimento, la perla nera, Pelé. Dopo i commoventi docufilm dedicati alle due bandiere del calcio azzurro, Gaetano Scirea e Gigi Riva, #SkyBuffaRacconta torna dunque dal 15 dicembre 2020 sui canali Sky Sport, restituendo colore alla storia di una delle più grandi icone dello sport mondiale. E, in concomitanza con l’uscita del nuovo racconto, Sky trasmetterà anche per la prima volta e in esclusiva, il nuovo documentario di FIFA dedicato al mondiale del 1970: When the World Watched – Brazil 1970.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 16:12

