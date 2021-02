Colpo Sky Sport: per il triennio 2021-2024 quasi tutta la Champions, Europa League e la new entry Conference League

Il grande calcio internazionale si conferma assoluto protagonista dei palinsesti di Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 (stagioni 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024) e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky - I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno”.

Le partite saranno visibili su Sky e NOW TV.



Va ricordato che, per quanto riguarda la stagione 2020/2021 in corso, tutte le partite della UEFA Champions League e tutte le partite della UEFA Europa League (anche grazie a Diretta Gol) sono visibili su Sky e NOW TV, finali comprese.

