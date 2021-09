Skriniar: "Non sono un giocatore da ultimi 10 minuti"

“Lukaku e Hakimi via? L’Inter non smantella. Al loro posto è arrivata tanta qualità. Non sarà facile, ma proveremo a rivincere lo scudetto”. Fuori Big Rom e Marrakech Express. Dentro Dzeko, Correa e Dumfries, per sopperire agli illustri addii, più Calhanoglu, a parametro zero dal Milan e in sostituzione (momentanea, si spera, perché “ci ha detto che tornerà”) di Eriksen, ancora in stand by. Fra uscite (ieri le ultime, con Vagiannidis al Panathinaikos a titolo definitivo e con Lazaro, Agoumé, Salcedo, in prestito a Benfica, Brest, Cagliari, per un totale di 185 milioni incassati) ed entrate (circa 65 di spesa, comprensivi dei 15 di riscatto di Vanheusden), l’Inter ha chiuso il mercato con un attivo di 120 milioni, abbassando (-25 mln) anche il monte ingaggi della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma non il livello di competitività. O le ambizioni di seconda stella dei campioni d’Italia, “perché sappiamo che vincere di nuovo lo scudetto sarà difficile –ha proseguito Milan Skriniar al portale Sport Aktuality-, ma siamo una buona squadra, abbiamo iniziato bene e, senza fare grandi promesse, vogliamo vedere come andrà a finire”. Per il gigante slovacco esordio col botto contro il Genoa: “Un gol provato in allenamento e riproposto in partita –ha sottolineato l’ex Samp-, il primo con San Siro quasi pieno e fondamentale per sbloccare subito la gara”. Ma anche l’impatto dei nuovi è stato immediato. Quattro gol su 7 di squadra e pollice su per Marotta e Ausilio, artefici del restyling. “Sapevamo che sarebbe andato via anche Romelu oltre ad Achraf. In compenso è arrivato un altro bomber, Dzeko, e in più abbiamo preso Correa –ha chiosato Skriniar-. Lukaku mancherà sicuramente, ma ripeto, la qualità è arrivata”. E, con Simone Inzaghi, “un allenatore preparato e molto umano nei rapporti”, l’obiettivo è confermarsi e restare in vetta. Per Denzel Dumfries il target è invece una maglia da titolare dopo la sosta, “dato che non è nella mia natura essere un sostituto da 10 minuti (quelli disputati nel finale di gara col Genoa, ndr). L’inter è un sogno che si avvera, spero di giocare di più al rientro”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 07:00

