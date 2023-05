Siviglia-Juventus 2-1 ai supplementari, bianconeri fuori dall'Europa League: le pagelle

di Fabrizio Ponciroli

Juventus sconfitta 2-1 ai supplementari dal Siviglia ed eliminata dall'Europa League, in finale con la Roma ci vanno gli spagnoli. Non basta il gol di Vlahovic.

LE PAGELLE

SZCZESNY 8 Prestazione clamorosa. Compie una serie di parate da cineteca, confermando di essere un portiere di assoluto livello. Superman.

GATTI 6,5 Rischia di bissare il gol dell’andata. Ruvido ma determinato in ogni intervento. Il suo lo fa sempre ma non basta.

BREMER 6 Sulle palle alte si fa sentire. Quando c’è da soffrire, non si tira mai indietro. Un po’ timido quando ha la palla tra i piedi.

DANILO 7 Quando gli andalusi spingono al massimo si erge a diga insuperabile. Gestisce la difesa con grande accortezza. Maestro.

CUADRADO 4 Comincia con un errore difensivo clamoroso. Non trova mai la profondità e rischia grosso su un intervento al limite su Oliver Torres. Disastroso (1’ 2ts Milik 5,5: mossa giusta, risultato sbagliato).

FAGIOLI 6,5 Parte subito alla grande. Non ha paura di provare la giocata.

LOCATELLI 5,5 Inizio in evidente difficoltà. Cresce con il passare dei minuti. Il suo meglio in fase di interdizione. Ha qualche pausa di troppo (41’ st Miretti 5: nella bolgia non emerge).

RABIOT 6 Inventa un assist al bacio per Di Maria che sbaglia tutto. Fisicamente si fa sentire, sfiora due volte la rete. Si spegne alla distanza.

ILING-JUNIOR 5,5 Preferito a Kostic, fatica a mettersi in moto. Cerca poco il dribbling. Nella ripresa ha più coraggio e fa vedere buone cose (41’ st Kostic 5,5: qualche cross, poco altro).

DI MARIA 4 Ha un’occasione colossale per sbloccare la partita ma la spreca malamente. Non ha la velocità di esecuzione degli altri. Viene a mancare nell’appuntamento più importante (18’ st Vlahovic 7: entra e segna un gol spettacolare, di puro talento).

KEAN 6,5 La grande sorpresa di Allegri. Lotta come un leone, riuscendo anche a crearsi una palla gol che si stampa sul palo (18’ st Chiesa 5: perde malamente la palla che porta al gol di Suso. Nel recupero fallisce la palla del 2-1. Male).

ALLEGRI 6 Indovina tutto, tranne Di Maria, fino al gol di Vlahovic. La difesa salta solo nel supplementare. Resta il rammarico per aver fallito una valanga di palle gol.

