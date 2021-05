Lazio, Simone Inzaghi ha firmato il rinnovo di contratto: triennale da 2.5 milioni l'anno

Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto con la Lazio. Dopo un incontro di oltre un'ora e mezza a Villa San Sebastiano Inzaghi ha apposto la firma sul nuovo contratto durante una cena a Formello dove era presente anche il Direttore Sportivo Igli Tare. Inzaghi si è legato alla Lazio per altri tre anni, per 2.5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Il mister biancoceleste, che ha apposto la sua firma sul contratto dopo una lunga trattativa, ha chiesto e ottenuto anche delle garanzie tecniche. La svolta è arrivata in serata, quando, dopo l'intromissione dell'Inter nella trattativa, che aveva scelto Simone Inzghi come erede di Conte, il presidente Lotito ha rilanciato la sua offerta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 00:15

