Sinisa Mihajlovic, l'appello prima di Bologna-Atalanta: «Donate il midollo, salva la vita»

Sinisa Mihajlovic, a Bologna il Comune gli concede la cittadinanza onoraria

Domenica 15 Dicembre 2019, 19:04

». Questo è l'appello didal Dall'Ara. Nel pre partita dil'allenatore si è presentato a fianco dell'I rappresentanti a bordo campo hanno parlato dell'attività dell'associazione e dell'impegno e a fianco a loro ha voluto parlare anche il tecnico che sta combattendo proprio contro una leucemia da mesi.«Ringrazio loro e i dottori. La ricerca ha fatto tanti passi avanti e grazie a questo una brutta malattia come quella con cui combatto è diventata curabile», ha detto Mihajlovic che ha poi voluto lanciare due messaggi. Il primo è quello di fare prevenzione, di controllarsi, di ascoltare il proprio corpo, e la seconda è di donare: «Il trapianto di midollo salva vite, quindi donate: io purtroppo non posso più. E chiedo a tutti di schierarsi dalla parte della ricerca: donate», ha concluso, come riporta il TgCom24