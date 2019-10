Sinisa Mihajlovic, Claudio Ranieri a sorpresa: «Lo voterò per la panchina d'oro. Un esempio per tutti noi»

Domenica 27 Ottobre 2019, 16:47

«Voterò per la panchina d'oro a Mihajlovic». Il Bologna vince, la Samp si conferma in crisi nera, ma perin una giornata come questa c'è qualcosa che va oltre al campo e ai punti. C'è l'umanità: «Non è per la malattia in sé che voterò Sinisa, ma per l'esempio che sta dando a tutti noi». Lezioni di vita. Sul campo, però, la Samp rimedia una lezione che fa male: «Siamo stati puniti da un episodio, su calcio d'angolo. Ho visto cose positive: Siamo andati sotto, non ci siamo disuniti e abbiamo reagito, abbiamo lottato. Con questo atteggiamento verremo fuori dai problemi. Ma ci manca fiducia, in questo momento ci gira tutto storto». Ripensa al palo di Gabbiadini, Ranieri, ma tra i problemi da risolvere c'è pure il fatto che Quagliarella pare aver smarrito la vena del gol: «Arriverà, non si possono fare sempre 30 gol a stagione. A volte le annate nascono storte e ne fai 15. Ma 15 sono comunque tanti e importanti».Leggi anche >Importanti sono pure i tre punti per il Bologna, che ritrova il successo dopo cinque partite: «a fine partita e mi ha detto che è orgoglioso di noi, per come abbiamo portato a casa la partita con le unghie e con i denti. Sapevamo che oggi sarebbe stata dura ma abbiamo giocato con buona intensità soprattutto a metà campo. E l'azione del primo gol di Palacio è la dimostrazione che il lavoro paga». Da migliorare la gestione della gara: «Dopo il vantaggio dovevamo rasserenarci e giocare più sciolti, invece ci siamo irrigiditi, ci siamo allungati e la Samp ne ha approfittato». Ma il carattere è un altro elemento positivo del Bologna: «La reazione ce la teniamo stretta, così come la voglia di andarci a riprendere quello che in altre occasioni avremmo meritato e abbiamo visto sfumare»