Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic: l'allenatore serbo sollevato dall'incarico, l'annuncio a breve

Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic dall'incarico di allenatore della prima squadra. Lo scrive l'ANSA, secondoche cita fonti vicine alla società, che a breve dovrebbe ufficializzare la decisione di sollevarlo dall'incarico. Oggi pomeriggio era in programma un faccia a faccia tra Mihajlovic e la dirigenza a Roma, dove l'allenatore serbo era tornato al termine dei controlli medici programmati a Bologna: i vertici del club sono andati nella Capitale per discutere del futuro, mentre la squadra aveva oggi la giornata libera e riprenderà gli allenamenti domani.

L'esonero di Mihajlovic non è un esonero come tutti gli altri: in sella alla guida del club emiliano dal gennaio del 2019, nell'estate dello stesso anno annunciò di aver contratto una forma di leucemia, contro cui combatte ormai da tre anni. Negli ultimi giorni erano aumentate le voci di una risoluzione del contratto o di un esonero per via dei risultati non soddisfacenti della squadra in queste prime cinque giornate di campionato, e anche sui social qualche tifoso lo aveva attaccato imputandogli qualche sconfitta di troppo. Sfoghi che avevano provocato la dura reazione della figlia Viktorija, che su Instagram aveva definito «vergognosi» alcuni commenti che tiravano in ballo anche la malattia del papà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 16:36

