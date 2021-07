Insieme come ai vecchi gloriosi tempi del Milan (o come al Monza oggi), uno a fianco dell'altro. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno visto insieme Italia-Inghilterra. All'intervallo Silvio Berlusconi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un'immagine che lo vede insieme ad Adriano Galliani. La didascalia-messaggio per gli azzurri di Mancini è chiara: nessun dramma comunque vada.

Comunque vada, orgogliosi di voi.

Forza Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/mNnoyYo2LI — Silvio Berlusconi (@berlusconi) July 11, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA