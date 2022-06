Palermo, Baldini senza freni: «Se guardi le ragazzine devono tagliarti i c***ni». Bufera social, poi il dietrofront

Le sue parole, pronunciate durante la puntata di ieri sera di Calciomercato - L'originale, storica trasmissione di Sky Sport con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, avevano fatto discutere soprattutto sui social. Ora Silvio Baldini, allenatore del Palermo fresco di promozione in Serie B con i rosanero, fa parzialmente marcia indietro e precisa il suo pensiero dopo l'eco polemico seguito al suo intervento.

Palermo in Serie B dopo tre anni, battuto il Padova per 1-0: la città in festa si tinge di rosanero

«Mi spiace se vengono travisate le mie parole nel mio scambio con Alessandro Bonan, che conosco da una vita e con cui parlo in modo spontaneo, come faccio sempre - ha detto Baldini all'agenzia ANSA - Fuori dal mio modo di esprimermi che a qualcuno può sembrare esagerato, ho voluto trasmettere un concetto semplicissimo: qui a Palermo sto bene anche perché ho la sensazione che ci sia un'aderenza più forte a certi valori tradizionali in cui mi riconosco e che mi appartengono, per la mia formazione morale».

Baldini, che aveva detto di trovarsi benissimo a contatto con la gente e la cultura che ha trovato a Palermo, stuzzicato dallo studio tv su cosa intendesse per rispetto dei valori dell'unità della famiglia contro il tradimento, aveva risposto perdendo la pazienza contro chi lo aveva accusato di fare la morale agli altri: «Se guardi una bella donna non c'è niente di male - erano state le sue parole in diretta su Sky - ma se tu sei sposato e hai moglie e figli è inutile che vai a sc… una ragazzina, fanno bene a tagliarti i c**oni».

Baldini: “Qui a Palermo ritrovo dei principi: se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene”



Bonan: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male”



“Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a scopare quella ragazzina, fanno bene a tagliarti i coglioni”



Sky — nonleggerlo (@nonleggerlo) June 13, 2022

A proposito dei valori, l'allenatore toscano ha aggiunto, all'indomani dell'intervista tv: «Uno tra tutti è il rispetto per le donne e per la famiglia - continua il tecnico nella sua dichiarazione - Valori che sono assoluti ovunque, certamente, ma che rispetto ad altre parti in cui ho vissuto, sento che qui acquistano ancora più forza. Per come sono fatto io, trovo intollerabile per esempio che un adulto cerchi di corteggiare una ragazzina o che si viva in maniera dissoluta la sacralità dei legami familiari. E sentire che a Palermo questi e altri valori, per la mia esperienza, siano più rispettati che altrove, mi fa sentire a casa».

Baldini completamente fuori pic.twitter.com/f9r7OFQKhp — Joe Spadoni (@AleCurcuma) June 13, 2022

