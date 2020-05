Milan, domani di nuovo in campo: doppia seduta da 12 giocatori

Domani si riparte con gli allenamenti a Milanello. Due guruppi in campo; 12 al mattino, altrettanti nel pomeriggio, agli ordini di Stefano Pioli. Per quanto riguarda Ibrahimovic, il suo rientro in Italia dovrebbe avvenire entro questo weekend.

Proprio così: Zlatan è atteso a Milano per la fine di questa settimana e successivamente potrebbe andare in scena il tanto atteso incontro con Ivan Gazidis per parlare del suo rinnovo. A gennaio, lo svedese ha firmato un contratto di sei mesi da tre milioni di euro più bonus. Ora i rossoneri sono pronti ad offrire a Ibra solo un milione in più per tutta la prossima stagione. L'attaccante ne chiede almeno sei e vuole anche sapere se avrà un ruolo di primo piano anche con Rangnick.

Le incognite sono quindi molte e per questo starebbe riprendendo quota l'ipotesi di un possibile futuro di Ibrahimovic a Napoli dal suo amico ed ex compagno di squadra Rino Gattuso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 18:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA