Shakhtar-Atalanta 0-0 La Diretta gol annullato a Kovalenko

Una vittoria per sperare nel miracolo, e guadagnare così quella che sarebbe una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: questo l'obiettivo dell'Atalanta, che sfida questa sera lo Shakhtar Donetsk nell'ultima giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League. Al momento sono proprio gli ucraini ad occupare il secondo posto con 6 punti, poi la Dinamo Zagabria - stasera impegnata in casa contro il City - con 5 ed infine i bergamaschi a quota 4.(4-2-3-1) Pyatov; Dodo, Kryvstov, Matviyenko, Ismaily; Patrick, Stepanenko; Tete, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro(3-4-2-1) Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini