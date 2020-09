Conte: «Bella la mia Inter a trazione anteriore, ma di Pippo non mi fido»

«Contento della mia Inter a trazione anteriore, con la Fiorentina me la sono goduta. Ora a Benevento, facendo attenzione: Pippo Inzaghi è malato per il calcio, come me».

Insieme hanno giocato e vinto con la maglia della Juventus, ma questo pomeriggio (alle 18, diretta tv su Sky, arbitro Piccinini), al Vigorito, si accomoderanno su panchine opposte, per la prima sfida da allenatori in serie A. E Antonio Conte ha voluto esordire, tributando subito i giusti onori all’amico-rivale, «un ragazzo con cui ho giocato a Torino e in Nazionale - ha proseguito il salentino in conferenza -, che studia molto e che l’anno scorso con il Benevento ha vinto la B con molti turni d’anticipo», prima del debutto con il botto di sabato a Marassi, «sotto di 2 gol e meritando di vincere in rimonta contro la Samp», alla prima in A.

Poi, da parte dell’ex ct, un immediato passo indietro al 4-3 con la Viola, per spostare il focus dalle tre reti subite («È vero, ci siamo fatti sorprendere e trovare non equilibrati nelle azioni dei loro gol») alle grandi potenzialità offensive di Lukaku e compagni.

«Non so quante altre squadre al mondo giocano come noi, con due punte, un trequartista e due ali - ha sottolineato Conte -. Siamo a trazione anteriore, a prescindere dal modulo, e vogliamo fare un calcio offensivo. In questo fine settimana anche il Bayern ne ha presi 4 e il City 5... Noi vogliamo giocare in avanti, migliorando sull’equilibrio. Ma con la Fiorentina io mi sono divertito. Ecco, come dicono gli inglesi: enjoy: me la sono proprio gustata la partita e l’ho detto anche ai ragazzi».

A Benevento possibile un po’ di turnover, visto che «numericamente siamo più protetti - ha concluso l’ex ct - e penso sia importante in una stagione anomala come questa».

In difesa torna De Vrij, con D’Ambrosio e Kolarov a completare e Bastoni in panchina. In mediana, out Nainggolan per faringite (ma non si escludono sviluppi di mercato per il belga), Hakimi a destra, Barella e Gagliardini (in vantaggio su Vidal) in mezzo, Perisic o Young a sinistra. Quindi, Sensi per Eriksen e Sanchez per Lautaro, ad affiancare Lukaku.

