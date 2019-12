Sesso a tre con una donna, chiesti cinque anni per due calciatori: uno di loro è un ex Verona e Spezia

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tre anni di distanza dalla diffusione di un video hard , in cui facevano, duestanno per essere rinviati a giudizio e rischiano fino a. Uno di loro ha militato anche in Italia, con le maglie di Verona e Spezia.Si tratta di, 29enne attaccante dell'Eibar, e di, 28enne difensore del Rayo Vallecano. Nel 2016 entrambi militavano nell'ed erano balzati agli onori delle cronache dopo la diffusione di unin cui facevano. Dopo la pubblicazione del video, la donna aveva presentato una querela per violazione della privacy, non avendo mai dato il consenso alla diffusione di quelle immagini, che per qualche giorno fecero il giro del mondo., una 'meteora' in Italia dopo aver vestito le maglie di, e l'ex compagno di squadrarischiano ora fino a cinque anni di carcere. Tra gli accusati c'è anche un altro ex compagno di squadra all'Eibar,, ora all'Albacete: i due calciatori lo avevano accusato di essere l'autore materiale della diffusione del. «Quel fottuto n***o ci ha messo nei guai», aveva affermato tempo fa Sergi Enrich nelle accuse pubbliche a Silvestre.sono accusati di delitti contro la privacy e l'intimità della donna, per aver registrato e inviato quel video a, mentre quest'ultimo è accusato solamente della diffusione del filmato. Lo riporta 20minutos.es . In quel video si vedeva chiaramente la donna che, una volta accortasi di essere filmata, chiedeva invano di interrompere la registrazione. Dopo la richiesta del pm di Guipuzcoa, sarà ora il Tribunale di San Sebastian a decidere se rinviare o no a giudizio i tre calciatori.