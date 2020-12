Il successo della serie B italiana, tra zona rossa e arancione. E se inventassimo un boxing day per la Coppa Italia? Ce lo insegna il passato.

La serie B? Ce la faremo bastare, eccome se ce la faremo bastare: prima domenica 27 dicembre scorso, adesso la 16ma giornata, in programma domani alle 15, nel penultimo giorno di questo maledetto 2020. Quando sei chiuso in casa, quando ti mancano tante cose, anche il calcio senza tifosi allo stadio, anche la Cadetteria può renderti felice. E’ quello che sta accadendo con il campionato di serie B in corso: l’auditel è buono, anzi buonissimo, e lo spettacolo pallonaro piace, sia in pay tv sia in chiaro. La gente segue, complice anche la serie A andata in vacanza dopo mesi di partite e di preoccupazioni, tra positivi, polemiche e risultati non sempre allineati ai pronostici.

I venditori di prodotti calcistici italiani dicono che la serie A da tempo non era così equilibrata: tutti lì, i primi club, in un fazzoletto di punti. Ma anche la serie B, si può dire senza tema di smentita, non è mai stata così bella e incerta (le prime otto squadre in solo otto punti). Certo, gli stadi vuoti restano una ferita inguaribile ma, quando sei sul divano, divertirsi diventa più facile, soprattutto nei noiosi, terribili giorni di questa zona rossa di fine anno.

Il clou stuzzica: Monza-Salernitana alle 16 di domani 30 dicembre vale tanto, tra i granata leader del campionato e i lombardi che hanno aspirazioni da promozione. E poi c’è una sfida nella sfida da non trascurare: Lotito contro Berlusconi o, se volete, Lotito contro Galliani. Due modi opposti di fare calcio. Sarà spettacolo. E poi alle 16, un’ora prima, sfide dal sapore antico, di figurine Panini anni 70 e 80 mai dimenticate. Per esempio, Spal-Brescia, Empoli-Ascoli, Reggina-Cremonese. E alle 21 altro spettacolo con l’ex fenomeno Chievo Verona contro il Venezia, in un’attesissima sfida veneta.

Dispiace che il nostro “boxing day” sia solo dedicato alla serie B, ma è già qualcosa, poteva andare molto peggio. Ci accontentiamo sapendo, soprattutto in questo periodo da dimenticare, che è una battaglia persa sperare che la serie A, prima o poi, torni a giocare il boxing day, come fa la Premier League.

Un barlume di speranza però lo tiene acceso il nostro passato, con i suoi esempi di calcio natalizio a sorpresa. Una statistica infallibile di Soccer Data del suo ideatore, l’illuminato Marco D’Avanzo, ci svela che a Natale tutto è possibile, anche giocare partite importanti. Lo sapevate che il 25 dicembre, nella storia più che centenaria del nostro calcio, sono state giocate ben 25 partite ufficiali di Coppa Italia? Tutto è iniziato con il Natale del 1935 e con Bologna-Novara di sedicesimi; l’ultima volta Spezia-Pisa del 1940, di terzo turno. Sì, proprio quello Spezia che si avviava a vincere, nel 1944, quel famoso scudetto di guerra dell’Alta Italia, nientemeno che contro il Grande Torino. Sarebbe davvero una brutta idea giocare, per esempio, ottavi e quarti di finale dell’attuale Coppa Italia tra il 24 e il 26 dicembre? Sarebbe bello, un boxing day dedicato solo alla storica Coppa nazionale. Da anni si scrive che la sua popolarità è in discesa, che fino alla finale per il titolo non la considera e non la segue più nessuno. E allora? Il boxing day di Coppa Italia risolverebbe il problema italiano. Un sogno tra tanti incubi di fine 2020. Nel dubbio, domani alle 15 guardiamo la serie B in tv. E ringraziamo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA