Serie A, chi sono i candidati per i premi: da Calafiori a Calhanoglu, Dybala, Leao e Zirkzee. Non c'è Lautaro: ecco perché

di Redazione web

Sono stati annunciati sui canali social della Lega Serie A i componenti delle terzine per definire i migliori per ruolo del campionato che sta per concludersi. Il vincitore del titolo di Most valuable player (Mvp), cioè del miglior giocatore in assoluto, sarà svelato venerdì prossimo, 24 maggio. Questi i Top 3 annunciati: da ogni terzina verrà fuori il miglior under 23 e i migliori giocatori per ruolo. Non c'è Lautaro Martinez, che a questo punto diventa l'indiziato numero uno per il titolo di Mvp.



Under 23: Bellanova (Torino), Soulè (Frosinone), Zirkzee (Bologna).

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Di Gregorio (Monza), Szczesny (Juventus).

Difensori: Bastoni (Inter), Bremer (Juventus), Calafiori (Bologna).

Centrocampisti: Calhanoglu (Inter), Koopmeiners (Atalanta), Pulisic (Milan).

Attaccanti: Dybala (Roma), Rafa Leao (Milan), Vlahovic (Juventus).

I criteri di scelta

Le terzine, informa la Lega serie A, sono state selezionate tenendo conto delle analisi di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 20:21

