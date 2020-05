Serie A verso la fine stagione da disputare nel Meridione d'Italia: perché si può

E se davvero il calcio italiano andasse verso Sud? In fondo, in attesa di responsi concreti dal Comitato Scientifico sul futuro del nostro campionato, ipotizzare e ragionare sull’idea suggestiva di una clamorosa emigrazione della serie A verso il Meridione d’Italia nei prossimi mesi non sarebbe cosa poi così peregrina. Se è vero che la Premier gradirebbe non poco finire il campionato al caldo delle temperature e degli eleganti stadi australiani. E se è vero, come è vero, che i sindaci delle città sudiste, vedi Napoli con De Magistris, Lecce e Crotone, si sono già espressi favorevolmente sull’idea. Aggiungici nel cocktail di belle speranze che né Lega né Figc hanno davvero smentito questa bizzarra ma fascinosa ipotesi, e il quadro è completo. Anzi no, visto che uno dei maggiori fautori del progetto è un leghista di primo piano come Salvini, che aggiunge pepe e interesse alla proposta.

L’emigrazione verso Sud prevederebbe di giocare l’ultima parte della serie A in stati bellissimi come il San Paolo di Napoli, il Barbera di Palermo, il Via del Mare di Lecce, per fare tre esempi importanti. Ma anche in altri impianti del Sud come Benevento, Salerno, Foggia, Catania, per fare altri nomi interessanti.

Per supportare l’idea del “ricomincio dal Sud” si potrebbe anche aggiungere il desiderio, mai nascosto, dell’Uefa di concludere Champions ed Europa League in agosto e anche in campo neutro, magari con formule da playoff se ce ne fosse bisogno. Si accennava alla Turchia, per esempio. Un altro Sud, d’Europa questa volta.

In Italia, comunque, tutto nasce dai dati della pandemia, clamorosamente e sistematicamente diversi tra Nord e Sud. Martedì, per esempio, al Sud tutte le regioni insieme non hanno superato i 50 nuovi positivi totali; al Nord la media e almeno dieci volte più alta, quotidianamente. In pratica, concludere la serie A negli stadi del Meridione significherebbe rischiare dieci volte di meno nuovi positivi. Di questi tempi, non è poco. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 07:00



