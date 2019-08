Serie A al via, prima giornata: anticipi e posticipi di oggi e domani. Tutte le partite su Sky e Dazn

Sabato 24 Agosto 2019, 13:48

Ci siamo. Finalmente torna la Serie A. Finisce l'astinenza di tantissimi appassionati di calcio, che da oggi, sabato 24 agosto, possono tornare a seguire le gesta della loro squadra del cuore e ad appassionarsi alle sfide del calcio nostrano. Come al solito anche la Seria A 2019/20 prevede un inizo in piena estate; alla fine della stagione, infatti, ci sarà il Campionato Europe di Calcio, che prenderà il via proprio in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma.La prima giornata del calendario di Serie A 2019/20 è divisa in tre: si parte oggi con gli anticipi del sabato, per continuare domani con le altre partite, la maggior parte in notturna, e si finisce lunedì sera con l'esordio dell'Inter di Conte a San Siro. Si parte con i campioni d'Italia della Juventus che fanno il loro esordio a Parma senza Maurizio Sarri sulla panchina, ai box per una polmonite. In serata, la partita più attesa della giornata: Fiorentina-Napoli, sicuramente il match clou.Domenica 25 agosto tocca al Milan di Giampaolo andare ad Udine a fare il proprio esordio. Poi le altre partite si giocheranno tutte in notturna, alle 20.45. Dal ritorno di Balotelli in Italia con la maglia del Brescia, che fa visita al Cagliari, passando per le partite delle due romane, con la Roma impegnata in casa contro il Genoa e la Lazio del confermatissimo Simone Inzaghi a far visita alla Sampdoria di Di Francesco. Partite casalinghe poi per il Verona, che riceva il Bologna, la Spal che ospita l'Atalanta e infine il Torino che attende il Sassuolo tra le mura amiche.Lunedì grande chiusura con l'esordio di Conte a San Siro sulla panchina dell'Inter.Sabato 24 agosto – 18.00 – Parma-Juventus – Sky calcioSabato 24 agosto – 20.45 – Fiorentina-Napoli – Sky calcioDomenica 25 agosto – 18.00 – Udinese-Milan – Sky calcioDomenica 25 agosto – 20.45 – Cagliari-Brescia – Sky calcioDomenica 25 agosto – 20.45 – Verona-Bologna – DaznDomenica 25 agosto – 20.45 – Roma-Genoa – DaznDomenica 25 agosto – 20.45 – Sampdoria-Lazio – Sky calcioDomenica 25 agosto – 20.45 – Spal-Atalanta – Sky calcioDomenica 25 agosto – 20.45 – Torino-Sassuolo – Sky calcioLunedì 26 agosto – 20.45 – Inter-Lecce – Dazn