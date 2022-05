Serie A, gli Mvp 2021/22: da Maignan a Immobile, tutti i premi. Ma sui social è rivolta

La Lega Serie A ha reso noti oggi gli MVP della Serie A TIM 2021/2022: il miglior giovane, portiere, difensore, centrocampista e attaccante riceveranno il trofeo sul terreno di gioco nell'ultima giornata di campionato. Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Nel dettaglio, il premio è andato a Victor Osimhen (Napoli) come miglior Under 23, a Mike Maignan (Milan) come miglior portiere, a Gleison Bremer (Torino) come miglior difensore, a Marcelo Brozovic (Inter) come miglior centrocampista e a Ciro Immobile (Lazio) come miglior attaccante.

«Sta per giungere al termine una stagione equilibrata ed incerta come non si vedeva da anni, con tutti i verdetti in bilico fino all'ultima giornata - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il merito di tutto questo è soprattutto degli splendidi interpreti che in campo hanno offerto uno spettacolo ricco di partite entusiasmanti e di giocate individuali spettacolari. Ringraziamo in particolare questi cinque campioni che si sono distinti nei rispettivi ruoli per qualità tecniche, personalità e impegno, e tutti i Club, i tecnici e gli atleti che hanno emozionato i milioni di tifosi che seguono con passione le nostre competizioni da ogni parte del mondo».

Mvp Serie A, social in rivolta

Dopo l'ufficializzazione dei premi di Mvp, sui social sono subito scattati i commenti, non certo favorevoli alla scelta: nel mirino soprattutto due premi, quello di miglior attaccante assegnato a Immobile, e quello di miglior under 23 assegnato a Osimhen. Pochi dubbi invece su Mike Maignan, grande sorpresa della Serie A nonostante l'ingombrante compito di non far dimenticare Donnarumma, e su Gleison Bremer, capace di annullare i migliori centravanti del campionato in quasi tutti gli scontri diretti.

Come centrocampista, Brozovic incontra molti commenti positivi, sebbene - secondo i commenti social - meritassero il premio anche il compagno di squadra Ivan Perisic e il serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Ma è sull'attaccante che ci si divide, nonostante Ciro Immobile sia a un passo dal conqusitare un altro titolo di capocannoniere: gli juventini e i milanisti spingono rispettivamente per Dusan Vlahovic e Rafa Leao (anche per il premio under 23), gli interisti speravano in Lautaro Martinez. Per il miglior giovane, invece, il premio a Victor Osimhen è quella più discussa: da Bastoni agli stessi Leao e Vlahovic, fino a Sandro Tonali, forse si poteva scegliere meglio. Ma nella patria dei commissari tecnici, non ci si poteva aspettare nulla di diverso.

