Gravina: "Calcio sicuro, il Governo riveda il nostro protocollo e le prossime date della serie A"

Allenamento in gruppo (o mini gruppi?) solo dal 18 maggio, nessuna certezza sulla ripresa del campionato e un atteggiamento che in molti in serie A ritengono “discriminatorio” rispetto agli sport individuali. La decisione del Governo di rinviare ulteriormente l’apertura dei centri sportivi dei club italiani di calcio ha scatenato l’ennesima bagarre e rischia di mettere a repentaglio l’intera stagione. Il Ministro allo Sport Spadafora d’altronde non ha usato mezzi termini: “Riceviamo pressioni dalla Lega calcio di serie A, ma il fatto che non abbiamo ancora garantito una data per il ritorno del campionato è perché non possiamo ancora stabilirlo con certezza, non perché non siamo in grado di decidere. Ci è stato fornito un protocollo per la ripresa dalla squadre di A, che però i membri del comitato tecnico-scientifico hanno giudicato ancora non sufficiente”. Parole poco gradite (eufemismo) da alcuni club. Gabriele Gravina, numero uno della Lega Calcio, invece invita a collaborare: "Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A”. Non tutti al Governo la pensano allo stesso modo anche perché il mondo del calcio non naviga certo nella ricchezza negli ultimi tempi.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 20:30



