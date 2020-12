Serie A, per i giocatori stangata in arrivo dalla Agenzie delle Entrate?

In arrivo una stangata per i calciatori delle serie A dall'Agenzie delle Entrate? Come riporta - in un tweet molto commentato - Sport Insider: «Schiaffone per i calciatori. L’Agenzia delle Entrate sottrae le agevolazioni concesse alle star del calcio con il Decreto Crescita del 2019. Chat bollenti sui telefoni dei Potenti dello sport. Anche i ricchi piangono». Ecco qui sotto la pagina della circolare numero 33/E dell'Agenzia delle Entrate di oggi lunedì 28 gennaio che tratta l'argomento in questione.

Schiaffone per i calciatori. L'Agenzia delle Entrate sottrae le agevolazioni concesse alle star del calcio con il Decreto Crescita del 2019. Chat bollenti sui telefoni dei Potenti dello sport. Anche i ricchi piangono.@Pippoevai @ZZiliani @pisto_gol pic.twitter.com/GoPIvACUeI — Sport Insider (@SportInsider) December 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA