Serie A femminile, il Milan si aggiudica il derby, la Roma passa a Empoli

C’è una Roma che di prestazioni “inammissibili” ne ha sfornate davvero poche fino al momento. È quella di Betty Bavagnoli, che espugna il campo dell’Empoli per 2-1 e continua a rimanere agganciata al treno Champions League. Anche questa volta arriva nel finale il gol decisivo. È Thomas a regalare la vittoria alle giallorosse. Una doppietta pesantissima per l’attaccante francese che tocca quota nove in campionato. Una vittoria cercata, voluta, e meritata quella della Roma. Che dimostra ancora una volta un grande carattere. Riesce a mantenere ben saldi i nervi nel momento di difficoltà e capisce quand’è l’ora di colpire. Ci ha messo del suo anche Bavagnoli, indovinando la mossa Serturini, autrice dell’assist nell’azione che ha indirizzato la partita. Tre punti pesanti. E adesso testa ai quarti di Coppa Italia.



RIENTRA GIUGLIANO: ARRIVA IL CAMBIO MODULO

Il tecnico giallorosso cambia e anche molto. Dentro Ekroth, alla prima da titolare, Erzen, Giugliano e Ciccotti. E arriva anche un diverso schieramento tattico per le giallorosse: 4-2-3-1 con Giugliano a supporto di Therstrup. È ancora Andressa a gestire le operazioni in mezzo al campo. Il terreno di gioco – ai limiti della praticabilità – non permette alla Roma di esprimersi al meglio. Sono poche le volte che le giallorosse riescono a giocare palla a terra. In una di queste è proprio Giugliano ad avere l’occasione a tu per tu con Baldi, ma il portiere dell’Empoli si supera in uscita. Le padroni di casa si difendono e cercano di ripartire. Ma dietro la Roma rischia poco. Il vantaggio arriva nel primo minuto di recupero con Thomas, abile a sfruttare una corta respinta di Baldi sul tentativo a colpo sicuro di Bonfantini. Al riposo la Roma è avanti.



ANDRESSA SBAGLIA, MA CI PENSA ANCORA THOMAS

A inizio ripresa le giallorosse iniziano col piede pigiato sull’acceleratore per cercare di chiudere la sfida. E al 12’ arriva la possibilità con il calcio di rigore assegnato per un fallo di Di Guglielmo su Thomas. Andressa però stavolta si fa ipnotizzare da Baldi che respinge sul palo la conclusione della fantasista giallorossa. Il pericolo scampato scuote l’Empoli. Che alza il proprio baricentro e trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Varriale di testa batte l’incolpevole Ceasar. Sembra un film già visto. Quando la Roma ha l’occasione per mettere ko l’avversario non ci riesce. Bavagnoli però dalla panchina pesca il jolly Serturini che in uno dei primi palloni giocabili sprinta sulla destra e mette in mezzo per Thomas appostata sul secondo. È il gol che vale la vittoria. È il gol che permette alla Roma di continuare a sognare.



DERBY: VINCE ANCORA IL MILAN

Il terzo derby stagionale lo conquista, ancora una volta, il Milan. 2-1 per le rossonere di Ganz contro la squadra di Sorbi. Succede tutto nella ripresa. Prima il vantaggio nerazzurro con la rete di Bartonova. Il pari porta la firma di Thorvaldsdottir. Il gol vittoria lo sigla Giacinti, dopo che la stessa aveva sbagliato qualche minuto prima un calcio di rigore. Milan che aggancia nuovamente la Fiorentina al secondo posto in classifica a -6 dalla Juventus.

