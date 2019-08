Serie A femminile, sorteggiato il calendario: alla prima giornata subito Roma-Milan

Si alza il sipario sulla Serie A di calcio femminile con il sorteggio dei calendari. La prima giornata, in programma il 14 settembre, vedrà in campo Roma-Milan, mentre la Juventus campione d'Italia esordirà in casa contro l'Empoli Ladies.



1^ giornata

Andata 14 settembre 2019, ritorno 18 gennaio 2019

Roma-Milan

Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women

Inter-Hellas Verona Women

Juventus-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Tavagnacco

Pink Bari-Sassuolo



2^ giornata

Andata 21 settembre 2019, ritorno 25 gennaio 2020

Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-Roma

Hellas Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari



3^ giornata

Andata 12 ottobre 2019, ritorno 1 febbraio 2020

Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Hellas Verona Women



4^ giornata

Andata 19 ottobre 2019, ritorno 15 febbraio 2020

Empoli Ladies-Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Hellas Verona Women-Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women



5^ giornata

Andata 2 novembre 2019, ritorno 22 febbraio 2020

Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Hellas Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies



6^ giornata

Andata 16 novembre 2019, ritorno 21 marzo 2020

Florentia S. Gimignano-Roma

Hellas Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco



7^ giornata

Andata 23 novembre 2019, ritorno 28 marzo 2020

Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Hellas Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter



8^ giornata

Andata 30 novembre 2019, ritorno 18 aprile 2020

Roma-Tavagnacco

Florentia S. Gimignano-Milan

Hellas Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo-Inter



9^ giornata

Andata 7 dicembre 2019, ritorno 25 aprile 2020

Empoli Ladies-Fiorentina Women

Inter-Roma

Milan-Pink Bari

Orobica Bergamo-Juventus

Sassuolo-Florentia S. Gimignano

Tavagnacco-Hellas Verona Women



10^ giornata

Andata 14 dicembre 2019, ritorno 9 maggio 2020

Roma-Orobica Bergamo

Empoli Ladies-Sassuolo

Fiorentina Women-Inter

Florentia S. Gimignano-Tavagnacco

Hellas Verona Women-Milan

Juventus-Pink Bari



11^ giornata

Andata 11 gennaio 2020, ritorno 16 maggio 2020

Inter-Florentia S. Gimignano

Milan-Empoli-Ladies

Orobica Bergamo-Fiorentina Women

Pink Bari-Roma

Sassuolo-Hellas Verona Women

Tavagnacco-Juventus Mercoledì 7 Agosto 2019, 16:02







