Serie A, gli anticipi e i posticipi della 38ª giornata: Roma e Lazio in contemporanea, la Fiorentina gioca giovedì

Anche l'ultima giornata di Serie A ha preso forma, con gli anticipi e i posticipi del 38° turno conclusivo che sono stati resi noti. La Lega ha comunicato tramite i propri canali ufficiali le partite che concluderanno il campionato italiano. Mancava solo l'ultima giornata che si terrà nel prossimo fine settimana, a partire da giovedì a domenica. Per il 26 maggio ci sono ben sei partite in programma con quattro serali. La corsa alla salvezza è quasi decisa, con solo l'ultimo posto per la retrocessione che verrà occupato da una tra Empoli, Udinese, Verona e Frosinone. Anche la corsa all'Europa è quasi del tutto conclusa, con un posto in Europa League e l'altro in Conference che sono ancora in ballo.

Il programma

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 18:03

