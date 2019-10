Bologna-Lazio, dalle 15.00 la Diretta Tutti per Sinisa, ma Inzaghi non vuole più fermarsi. Le formazioni

Domenica 6 Ottobre 2019, 11:00

Bologna e Lazio si affrontano quest'oggi al Dall'Ara per la 7a giornata del campionato di Serie A; sembra essersi inceppato il bellissimo Bologna delle prime giornate, che ha raccolto solo 1 punto nelle ultime 3 partite col pareggio sul campo del Genoa a fronte delle sconfitte con Roma e Udinese; discorso diverso per la Lazio, che dopo un piccolo periodo di appannamento cerca ancora i 3 punti per continuare la tappa di avvicinamento alle posizioni di vertice della graduatoria.Il Bologna non riesce ad avere ragione della Lazio, di fronte ai propri tifosi, dalla stagione 2010/2011, quando furono Gaston Ramirez ed una doppietta di Marco Di Vaio a ribaltare l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Floccari. Eppure nei 65 precedenti le vittorie dei felsinei sono più del doppio rispetto a quelle dei capitolini, 33 a 15, mentre i pareggi sono 17.Le formazioniBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All.: MihajlovicLAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi