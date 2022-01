Serie A, dal 16 gennaio per due turni ingresso limitato a 5mila spettatori

L'assemblea della Lega calcio di serie A - secondo quanto riporta l'ANSA - ha appena approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l'emergenza Covid. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti.

Proprio ieri il presidente del Consiglio - Mario Draghi - aveva telefonato al presidente della Figc Gabriele Gravina per chiedere che il Campionato andasse avanti a porte chiuse.

La giornata di Serie A in programma domani e lunedì, così come la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì tra Inter e Juventus, si svolgeranno quindi con capienza al 50% negli stadi, mentre le partite degli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno nelle prossime settimane vedranno al massimo 5.000 tifosi negli impianti. Dopo la pausa per la nazionale, prevista dopo il 23 gennaio con ripresa del campionato il 6 febbraio, si ritornerà alla capienza prevista per legge.

