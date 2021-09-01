Serie A, gli antici e i posticipi del campionato: orari e dove vederli in tv

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario completo sino al termine del 2021, con relativa programmazione televisiva (essenzialmente i tre match a giornata che verranno trasmessi anche da SKY, mentre DAZN detiene i diritti su tutte le dirette).
Il primo big match sarà Juventus-Milan, domenica 19 settembre alle 20.45.
3ª GIORNATA ANDATA
11/09/2021 Sabato 15.00 EMPOLI−VENEZIA DAZN
11/09/2021 Sabato 18.00 NAPOLI−JUVENTUS DAZN
11/09/2021 Sabato 20.45 ATALANTA−FIORENTINA DAZN/SKY
12/09/2021 Domenica 12.30 SAMPDORIA−INTER DAZN/SKY
12/09/2021 Domenica 15.00 CAGLIARI−GENOA DAZN
12/09/2021 Domenica 15.00 SPEZIA−UDINESE DAZN
12/09/2021 Domenica 15.00 TORINO−SALERNITANA DAZN
12/09/2021 Domenica 18.00 MILAN−LAZIO DAZN
12/09/2021 Domenica 20.45 ROMA−SASSUOLO DAZN
13/09/2021 Lunedì 20.45 BOLOGNA−HELLAS VERONA DAZN/SKY
4ª GIORNATA ANDATA
17/09/2021 Venerdì 20.45 SASSUOLO−TORINO DAZN
18/09/2021 Sabato 15.00 GENOA−FIORENTINA DAZN
18/09/2021 Sabato 18.00 INTER−BOLOGNA DAZN
18/09/2021 Sabato 20.45 SALERNITANA−ATALANTA DAZN/SKY
19/09/2021 Domenica 12.30 EMPOLI−SAMPDORIA DAZN/SKY
19/09/2021 Domenica 15.00 VENEZIA−SPEZIA DAZN
19/09/2021 Domenica 18.00 HELLAS VERONA−ROMA DAZN
19/09/2021 Domenica 18.00 LAZIO−CAGLIARI DAZN
19/09/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS−MILAN DAZN
20/09/2021 Lunedì 20.45 UDINESE−NAPOLI DAZN/SKY
5ª GIORNATA ANDATA
21/09/2021 Martedì 18.30 BOLOGNA−GENOA DAZN
21/09/2021 Martedì 20.45 ATALANTA−SASSUOLO DAZN/SKY
21/09/2021 Martedì 20.45 FIORENTINA−INTER DAZN
22/09/2021 Mercoledì 18.30 SALERNITANA−HELLAS VERONA DAZN
22/09/2021 Mercoledì 18.30 SPEZIA−JUVENTUS DAZN
22/09/2021 Mercoledì 20.45 CAGLIARI−EMPOLI DAZN
22/09/2021 Mercoledì 20.45 MILAN−VENEZIA DAZN/SKY
23/09/2021 Giovedì 18.30 SAMPDORIA−NAPOLI DAZN
23/09/2021 Giovedì 18.30 TORINO−LAZIO DAZN/SKY
23/09/2021 Giovedì 20.45 ROMA−UDINESE DAZN
6ª GIORNATA ANDATA
25/09/2021 Sabato 15.00 SPEZIA−MILAN DAZN
25/09/2021 Sabato 18.00 INTER−ATALANTA DAZN
25/09/2021 Sabato 20.45 GENOA−HELLAS VERONA DAZN/SKY
26/09/2021 Domenica 12.30 JUVENTUS−SAMPDORIA DAZN/SKY
26/09/2021 Domenica 15.00 EMPOLI−BOLOGNA DAZN
26/09/2021 Domenica 15.00 SASSUOLO−SALERNITANA DAZN
26/09/2021 Domenica 15.00 UDINESE−FIORENTINA DAZN
26/09/2021 Domenica 18.00 LAZIO−ROMA DAZN
26/09/2021 Domenica 20.45 NAPOLI−CAGLIARI DAZN
27/09/2021 Lunedì 20.45 VENEZIA−TORINO DAZN/SKY
7ª GIORNATA ANDATA
01/10/2021 Venerdì 20.45 CAGLIARI−VENEZIA DAZN/SKY
02/10/2021 Sabato 15.00 SALERNITANA−GENOA DAZN
02/10/2021 Sabato 18.00 TORINO−JUVENTUS DAZN
02/10/2021 Sabato 20.45 SASSUOLO−INTER DAZN/SKY
03/10/2021 Domenica 12.30 BOLOGNA−LAZIO DAZN/SKY
03/10/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−SPEZIA DAZN
03/10/2021 Domenica 15.00 SAMPDORIA−UDINESE DAZN
03/10/2021 Domenica 18.00 FIORENTINA−NAPOLI DAZN
03/10/2021 Domenica 18.00 ROMA−EMPOLI DAZN
03/10/2021 Domenica 20.45 ATALANTA−MILAN DAZN
8ª GIORNATA ANDATA
16/10/2021 Sabato 15.00 SPEZIA−SALERNITANA DAZN
16/10/2021 Sabato 18.00 LAZIO−INTER DAZN
16/10/2021 Sabato 20.45 MILAN−HELLAS VERONA DAZN/SKY
17/10/2021 Domenica 12.30 CAGLIARI−SAMPDORIA DAZN/SKY
17/10/2021 Domenica 15.00 EMPOLI−ATALANTA DAZN
17/10/2021 Domenica 15.00 GENOA−SASSUOLO DAZN
17/10/2021 Domenica 15.00 UDINESE−BOLOGNA DAZN
17/10/2021 Domenica 18.00 NAPOLI−TORINO DAZN
17/10/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS−ROMA DAZN
18/10/2021 Lunedì 20.45 VENEZIA−FIORENTINA DAZN/SKY
9ª GIORNATA ANDATA
22/10/2021 Venerdì 18.30 TORINO−GENOA DAZN
22/10/2021 Venerdì 20.45 SAMPDORIA−SPEZIA DAZN/SKY
23/10/2021 Sabato 15.00 SALERNITANA−EMPOLI DAZN
23/10/2021 Sabato 18.00 SASSUOLO−VENEZIA DAZN
23/10/2021 Sabato 20.45 BOLOGNA−MILAN DAZN/SKY
24/10/2021 Domenica 12.30 ATALANTA−UDINESE DAZN/SKY
24/10/2021 Domenica 15.00 FIORENTINA−CAGLIARI DAZN
24/10/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−LAZIO DAZN
24/10/2021 Domenica 18.00 ROMA−NAPOLI DAZN
24/10/2021 Domenica 20.45 INTER−JUVENTUS DAZN
10ª GIORNATA ANDATA
26/10/2021 Martedì 18.30 SPEZIA−GENOA DAZN/SKY
26/10/2021 Martedì 18.30 VENEZIA−SALERNITANA DAZN
26/10/2021 Martedì 20.45 MILAN-TORINO DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 JUVENTUS-SASSUOLO DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 SAMPDORIA-ATALANTA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 UDINESE-HELLAS VERONA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 20.45 CAGLIARI-ROMA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 20.45 EMPOLI-INTER DAZN/SKY
27/10/2021 Mercoledì 20.45 LAZIO-FIORENTINA DAZN
28/10/2021 Giovedì 20.45 NAPOLI−BOLOGNA DAZN/SKY
11ª GIORNATA ANDATA
30/10/2021 Sabato 15.00 ATALANTA−LAZIO DAZN
30/10/2021 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−JUVENTUS DAZN
30/10/2021 Sabato 20.45 TORINO−SAMPDORIA DAZN/SKY
31/10/2021 Domenica 12.30 INTER−UDINESE DAZN/SKY
31/10/2021 Domenica 15.00 FIORENTINA−SPEZIA DAZN
31/10/2021 Domenica 15.00 GENOA−VENEZIA DAZN
31/10/2021 Domenica 15.00 SASSUOLO−EMPOLI DAZN
31/10/2021 Domenica 18.00 SALERNITANA−NAPOLI DAZN
31/10/2021 Domenica 20.45 ROMA−MILAN DAZN
01/11/2021 Lunedì 20.45 BOLOGNA−CAGLIARI DAZN/SKY
12ª GIORNATA ANDATA
05/11/2021 Venerdì 20.45 EMPOLI−GENOA DAZN/SKY
06/11/2021 Sabato 15.00 SPEZIA−TORINO DAZN
06/11/2021 Sabato 18.00 JUVENTUS−FIORENTINA DAZN
06/11/2021 Sabato 20.45 CAGLIARI−ATALANTA DAZN/SKY
07/11/2021 Domenica 12.30 VENEZIA−ROMA DAZN/SKY
07/11/2021 Domenica 15.00 SAMPDORIA−BOLOGNA DAZN
07/11/2021 Domenica 15.00 UDINESE−SASSUOLO DAZN
07/11/2021 Domenica 18.00 LAZIO−SALERNITANA DAZN
07/11/2021 Domenica 18.00 NAPOLI−HELLAS VERONA DAZN
07/11/2021 Domenica 20.45 MILAN−INTER DAZN
13ª GIORNATA ANDATA
20/11/2021 Sabato 15.00 ATALANTA−SPEZIA DAZN
20/11/2021 Sabato 18.00 LAZIO−JUVENTUS DAZN
20/11/2021 Sabato 20.45 FIORENTINA−MILAN DAZN/SKY
21/11/2021 Domenica 12.30 SASSUOLO−CAGLIARI DAZN/SKY
21/11/2021 Domenica 15.00 BOLOGNA−VENEZIA DAZN
21/11/2021 Domenica 15.00 SALERNITANA−SAMPDORIA DAZN
21/11/2021 Domenica 18.00 INTER−NAPOLI DAZN
21/11/2021 Domenica 20.45 GENOA−ROMA DAZN
22/11/2021 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA−EMPOLI DAZN
22/11/2021 Lunedì 20.45 TORINO−UDINESE DAZN/SKY
14ª GIORNATA ANDATA
26/11/2021 Venerdì 20.45 CAGLIARI−SALERNITANA DAZN/SKY
27/11/2021 Sabato 15.00 EMPOLI−FIORENTINA DAZN
27/11/2021 Sabato 15.00 SAMPDORIA−HELLAS VERONA DAZN
27/11/2021 Sabato 18.00 JUVENTUS−ATALANTA DAZN
27/11/2021 Sabato 20.45 VENEZIA−INTER DAZN/SKY
28/11/2021 Domenica 12.30 UDINESE−GENOA DAZN/SKY
28/11/2021 Domenica 15.00 MILAN−SASSUOLO DAZN
28/11/2021 Domenica 15.00 SPEZIA−BOLOGNA DAZN
28/11/2021 Domenica 18.00 ROMA−TORINO DAZN
28/11/2021 Domenica 20.45 NAPOLI−LAZIO DAZN
15ª GIORNATA ANDATA
30/11/2021 Martedì 18.30 ATALANTA−VENEZIA DAZN/SKY
30/11/2021 Martedì 18.30 FIORENTINA−SAMPDORIA DAZN
30/11/2021 Martedì 20.45 HELLAS VERONA−CAGLIARI DAZN
30/11/2021 Martedì 20.45 SALERNITANA−JUVENTUS DAZN
01/12/2021 Mercoledì 18.30 BOLOGNA−ROMA DAZN
01/12/2021 Mercoledì 18.30 INTER−SPEZIA DAZN
01/12/2021 Mercoledì 20.45 GENOA−MILAN DAZN/SKY
01/12/2021 Mercoledì 20.45 SASSUOLO−NAPOLI DAZN
02/12/2021 Giovedì 18.30 TORINO−EMPOLI DAZN
02/12/2021 Giovedì 20.45 LAZIO−UDINESE DAZN/SKY
16ª GIORNATA ANDATA
04/12/2021 Sabato 15.00 MILAN−SALERNITANA DAZN
04/12/2021 Sabato 18.00 ROMA−INTER DAZN
04/12/2021 Sabato 20.45 NAPOLI−ATALANTA DAZN/SKY
05/12/2021 Domenica 12.30 BOLOGNA−FIORENTINA DAZN/SKY
05/12/2021 Domenica 15.00 SPEZIA−SASSUOLO DAZN
05/12/2021 Domenica 15.00 VENEZIA−HELLAS VERONA DAZN
05/12/2021 Domenica 18.00 SAMPDORIA−LAZIO DAZN
05/12/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS−GENOA DAZN
06/12/2021 Lunedì 18.30 EMPOLI−UDINESE DAZN
06/12/2021 Lunedì 20.45 CAGLIARI−TORINO DAZN/SKY
17ª GIORNATA ANDATA
10/12/2021 Venerdì 20.45 GENOA−SAMPDORIA DAZN
11/12/2021 Sabato 15.00 FIORENTINA−SALERNITANA DAZN
11/12/2021 Sabato 18.00 VENEZIA−JUVENTUS DAZN
11/12/2021 Sabato 20.45 UDINESE−MILAN DAZN/SKY
12/12/2021 Domenica 12.30 TORINO−BOLOGNA DAZN/SKY
12/12/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−ATALANTA DAZN
12/12/2021 Domenica 18.00 NAPOLI−EMPOLI DAZN
12/12/2021 Domenica 18.00 SASSUOLO−LAZIO DAZN
12/12/2021 Domenica 20.45 INTER−CAGLIARI DAZN
13/12/2021 Lunedì 20.45 ROMA−SPEZIA DAZN/SKY
18ª GIORNATA ANDATA
17/12/2021 Venerdì 18.30 LAZIO−GENOA DAZN
17/12/2021 Venerdì 20.45 SALERNITANA−INTER DAZN/SKY
18/12/2021 Sabato 15.00 ATALANTA−ROMA DAZN
18/12/2021 Sabato 18.00 BOLOGNA−JUVENTUS DAZN
18/12/2021 Sabato 20.45 CAGLIARI−UDINESE DAZN/SKY
19/12/2021 Domenica 12.30 FIORENTINA−SASSUOLO DAZN/SKY
19/12/2021 Domenica 15.00 SPEZIA−EMPOLI DAZN
19/12/2021 Domenica 18.00 SAMPDORIA−VENEZIA DAZN
19/12/2021 Domenica 18.00 TORINO−HELLAS VERONA DAZN
19/12/2021 Domenica 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN
19ª GIORNATA ANDATA
21/12/2021 Martedì 18.30 UDINESE−SALERNITANA DAZN
21/12/2021 Martedì 20.45 GENOA−ATALANTA DAZN/SKY
21/12/2021 Martedì 20.45 JUVENTUS−CAGLIARI DAZN
22/12/2021 Mercoledì 16.30 SASSUOLO−BOLOGNA DAZN
22/12/2021 Mercoledì 16.30 VENEZIA−LAZIO DAZN
22/12/2021 Mercoledì 18.30 HELLAS VERONA−FIORENTINA DAZN/SKY
22/12/2021 Mercoledì 18.30 INTER−TORINO DAZN
22/12/2021 Mercoledì 18.30 ROMA−SAMPDORIA DAZN
22/12/2021 Mercoledì 20.45 EMPOLI−MILAN DAZN/SKY
22/12/2021 Mercoledì 20.45 NAPOLI−SPEZIA DAZN
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:33
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